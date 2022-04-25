我有症狀怎麼辦？別急著衝醫院採檢 PCR、快篩時機一圖看懂

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（中央社網站25日電）COVID-19本土疫情升溫，同事、朋友確診時，很多民眾急衝醫院採檢，但這樣可能反增風險。台灣急診醫學會呼籲民眾先自行評估有無接觸史或被匡列，以及症狀嚴重程度，再決定如何篩檢或就醫，以免排擠急重症病人的救治，還讓自己暴露於群聚感染風險中。

台灣急診醫學會公布4大情況篩檢指引：

●無接觸史且無症狀

沒有接觸史也沒有症狀的民眾，不需要篩檢，請勿至醫療院所或社區篩檢站要求篩檢，維持適當個人防護及衛生習慣即可。

●無接觸史但有輕微症狀；或有接觸史但無症狀

用家用快篩自我檢測。

●有接觸史或被匡列隔離且有輕微症狀；或家用快篩陽性

至社區篩檢站採檢核酸PCR。

中央流行疫情指揮中心表示，居家隔離或居家檢疫者若快篩陽性，應立即聯絡地方衛生局或1922防疫專線，並依照指示處理。

非居家隔離或居家檢疫者若快篩陽性，應盡速至鄰近指定社區採檢院所PCR篩檢，移動過程務必戴好口罩，勿搭乘大眾交通工具。

●出現中重症警示症狀

若出現喘或呼吸困難、意識不清、持續胸痛等症狀，應立即至急診就醫。1110425（編輯：高華謙）