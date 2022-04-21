染疫兒童呼吸困難等6症狀 可親友自行緊急送醫

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（中央社記者陳婕翎、江慧珺台北21日電）國內首現感染COVID-19兒童死亡個案，指揮中心今天公布，染疫兒童5大警訊表徵，出現症狀須視訊診療，必要時得安排外出就醫；若現呼吸困難等6大症狀可緊急自行就醫。

因應國內出現首例確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）兒童死亡個案，昨天邀集台灣兒科醫學會、台灣兒童感染症醫學會召開會議，訂定COVID-19兒童確診病例居家照護警訊表徵與緊急送醫條件。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天下午在疫情記者會中說明，COVID-19兒童確診病例居家照護警訊表徵，第1為發燒超過48小時，或高燒超過39度合併發冷/冒冷汗；第2為退燒後持續活動力不佳。

第3為退燒後持續呼吸急促/喘或胸悶胸痛；第4為持續性的嘔吐、頭痛或腹痛；第5為超過12小時未進食或未解尿。羅一鈞提醒，若兒童出現上述5大警訊表徵症狀須視訊診療，必要時得安排外出就醫。

羅一鈞說，若兒童出現以下症狀，抽搐；意識不佳；呼吸困難或有胸凹現象；唇色發白或發紫；血氧飽和度低於94%（如家中有血氧機）；肢體冰冷合併皮膚斑駁、冒冷汗等6大症狀，請撥119或緊急時可由同住親友送醫。

國內連續1週單日新增本土個案突破千例，全國各縣市須於1週內啟動「輕症在家照護」制度，指揮中心指揮官陳時中說，現階段已有11縣市啟動，台南市預計今天公布獎勵細節，隨時可啟動。

陳時中進一步說明，屏東縣規劃近期實施，台中市、苗栗縣將於22日及25日啟動，南投縣、澎湖縣、新竹縣已送交核備公文，仍在研議的縣市僅剩下雲林縣、嘉義縣、台東縣及金門縣。（編輯：陳政偉）1110421