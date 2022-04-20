兒童確診危險因子 醫師提醒早期症狀小心重症

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（中央社記者蔡孟妤高雄20日電）國內出現首例兒童COVID-19死亡病例，引發關注。高雄醫學大學附設醫院小兒科醫師李敏生說，兒童確診以輕症居多，但如有高燒逾39度、呼吸淺快、意識變化等早期症狀，要留意重症可能性。

高雄市長陳其邁下午召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會，並邀李敏生出席說明兒童染疫須注意事項及施打疫苗等建議。

李敏生說，從美國兒童感染數字看，0至17歲中，以5至11歲感染占近4成最多，而症狀跟成人差不多，多為發燒、咳嗽等，輕症多，死亡率約萬分之一。

他並表示，可能進展成重症的風險因子，包括年齡小於1歲、肥胖或具有神經、代謝、心臟、肺部等相關疾病等；而較具重症可能性的早期確診症狀，包括有高燒逾39度、意識變化、呼吸淺快等；另有嘔吐、腹瀉等腸胃道症狀，就要小心小兒多系統發炎症候群。

李敏生說，雖然兒童施打莫德納僅半劑，但產生的抗體效價不比成人差，顯示疫苗有效；在安全性上，兒童出現心肌炎、心包膜炎副作用也比成人低，主要副作用則跟成人差不多，有注射部位疼痛、疲倦、發燒等。

陳其邁說，兒童多無症狀或輕症，家長不用太擔心，若在確診照顧上，可記錄病童病徵、定時量體溫、觀察症狀變化，而照顧者和病童不要再與其他家人接觸；如出現呼吸困難、嘴唇發紫、持續高燒、心跳加速等症狀，就要盡速就醫。

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衛生局長黃志中表示，若具備無症狀或輕症低風險及2歲以上、70歲以下，無血液透析、腹膜透析及懷孕，同住家人4人以下等條件，就可選擇在家接受居家照護，如病情有變化需就醫，可撥打（07）7151911或119救護車送醫。

市府也放寬就醫交通方式，緊急就醫以119為原則、採檢等非緊急就醫以防疫車隊為原則，另可依衛生局指示，由同住親友接送或步行、自駕等方式自行前往。返家隔離也可由防疫車隊、同住親友接送或步行、自駕等方式自行返家。（編輯：陳仁華）1110420