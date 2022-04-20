兒童疫苗、青少年追加劑估5月開打 高風險者第4劑最快6月接種

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指揮中心預估，兒童疫苗5月初開打，青少年追加劑及高風險成人第4劑約5月下旬至6月陸續開放施打。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳婕翎台北20日電）衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）今天同意施打兒童COVID-19疫苗、青少年第3劑及高風險第4劑，指揮中心預估，兒童疫苗5月初開打、其餘約5月下旬至6月陸續開放施打。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，連續6天單日新增個案數都超過千例，今天更是首度突破2000例大關，ACIP專家今天下午舉行專家會議，討論同意兒童疫苗接種事宜、青少年施打第3劑，及高風險成人第4劑疫苗接種等議題。

針對6至11歲兒童COVID-19疫苗接種建議，莫德納疫苗接種劑數為2劑，間隔12週，接種劑量為成人劑量之一半（50微毫克），接種作業可視家長與幼童接種意願，由地方政府衛生局指定COVID-19疫苗合約醫療院所及安排校園接種。

12至17歲青少年族群，專家建議完成基礎劑接種且無發生嚴重不良反應者，於最後1劑基礎劑接種後5個月，接種追加劑。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天晚間接受媒體聯訪表示，預計兒童疫苗接種時程最快將於5月初開打，青少年預估最早5月下旬開打第3劑。

針對成人第4劑疫苗接種，專家認為，依目前疫苗安全性及有效性研究結果及各國接種政策，建議接種劑對象，包含65歲以上長者、長照機構住民、18歲以上免疫不全及免疫力低下且病情穩定者。

18歲以上免疫不全及免疫力低下且病情穩定者，包含目前正進行或1年內曾接受免疫抑制治療癌症患者、器官移植患者/幹細胞移植患者、中度/嚴重先天性免疫不全患者、洗腎患者、HIV陽性患者、目前正使用高度免疫抑制藥物者、過去6個月內接受化學治療或放射線治療者等。

高風險第4劑接種時間建議與第1次追加劑間隔5個月後接種，且不論前面劑次接種廠牌，第2次追加劑可接種莫德納疫苗半劑量（50微毫克）、BNT疫苗全劑量或蛋白質次單元（如高端、Novavax）疫苗全劑量。莊人祥說，高風險第4劑接種預計最快6月初開放施打。（編輯：張芷瑄）1110420