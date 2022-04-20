第4劑COVID-19疫苗打不打 各國規劃一次看

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近期COVID-19本土病例快速攀升，超過99%個案為輕症或無症狀。各國針對哪些族群開放第4劑疫苗接種？台灣目前的規劃又是什麼？圖為民眾施打BNT疫苗追加劑。（中央社檔案照片）

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（中央社網站20日電）近期COVID-19本土病例快速攀升，超過99%個案為輕症或無症狀，在全球逐步走向與病毒共存、解封邊境之際，各國針對哪些族群開放第4劑疫苗接種？台灣目前的規劃又是什麼？

以色列研究：第4劑可降長者死亡率 長期感染防護力待驗證

以色列去年12月30日宣布，針對免疫力弱的民眾施打第4劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，堪稱全球首例。今年1月因變異株Omicron導致疫情加劇，以色列衛生部核可60歲以上長者及醫護人員施打第4劑。

以色列報告指出，60歲以上長者第施打4劑疫苗（或者稱之為加強第2劑），可產生的感染保護力比同齡只注射3劑者高出2倍。

以色列4月發布一項大型研究指出，第4劑輝瑞/BNT疫苗能降低年長者COVID-19發病率，但對感染的防護力在4週後減弱，因此需要後續研究來評估長期防護力。另一項研究顯示，與只接種1劑輝瑞/BNT加強針的年長者相比，接種第2劑加強針的年長者染疫死亡率降低78%。

以色列報告指出，60歲以上長者第施打4劑疫苗，可產生的感染保護力比同齡只注射3劑者高出2倍。圖為一名以色列婦人施打追加劑。（美聯社）

美國核准50歲以上與免疫不全者施打第4劑

美國食品暨藥物管理局（FDA）3月29日核准50歲以上民眾或12歲以上免疫不全者施打第4劑莫德納或輝瑞/BNT疫苗，與第3劑須間隔4個月以上。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）也宣布，先前接種嬌生（Johnson & Johnson）疫苗與追加劑的民眾，即日起得以再追打一劑mRNA疫苗。先前研究顯示，施打嬌生及嬌生疫苗追加劑的預防急診或住院保護力，皆遠不及施打嬌生後施打mRNA疫苗當作追加劑，或接種3劑mRNA疫苗的效力。

日韓第4劑規劃中 菲律賓已開打

日本政府4月27日將召開疫苗分科會，規劃接種第4劑COVID-19疫苗，擬參考國外做法，限定以高齡長者與具有基礎疾病的患者為主。

韓國18日取消大部分防疫措施，朝恢復正常生活邁出重要一步。在持續放寬防疫措施、恢復日常的同時，韓國政府也將針對逾60歲高風險族群施打第4劑疫苗，在此之前，2月時已展開療養院患者和免疫低下者接種第4劑疫苗。

菲律賓衛生部4月13日宣布，食品暨藥物管理局通過額外緊急使用授權，60歲以上長者、免疫功能低下者及第一線醫護人員將可接種第2劑COVID-19疫苗加強劑。

加拿大建議80歲以上施打第4劑

加拿大國家免疫諮詢委員會（National Advisory Committee on Immunization，NACI）4月5日建議，各省和地區應儘快開始為80歲以上的長者和居住在養老護理院的人提供第4劑COVID-19疫苗。

加拿大公共衛生署預測，Omicron亞型變異株BA.2傳播力大，將在未來幾週使全國感染病例和住院人數明顯增加。而老年人是最容易出現重症、需要住院治療的群體。

德衛生部長呼籲歐盟替長者施打第4劑

德國衛生部長勞德巴赫3月29日表示，由於缺少專門疫苗保護人們對抗Omicron變異株，他將呼籲歐盟支持對60歲以上長者施打第4劑疫苗。

瑞典衛生局4月4日宣布，將為65歲以上民眾提供第4劑COVID-19疫苗，以提升他們對疾病的抵抗力。路透社報導，瑞典之前已提供第4劑疫苗給80歲以上民眾。

台灣打不打第4劑？

台灣第3劑疫苗覆蓋率已超過55%，政策也朝向逐步解封邊境，如何提升高危險族群的保護力，以及是否施打第4劑備受關注。

衛福部次長薛瑞元3月31日表示，台灣最重要是加強第3劑疫苗的施打；但未來若有必要施打第4劑，數量供應不會有問題。

衛福部長陳時中則說，傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）諮詢委員這週會初步討論第4劑疫苗規劃。（編輯：劉千綾）1110420