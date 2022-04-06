研究：第4劑BNT降低長者發病率 防護力卻不持久

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（中央社耶路撒冷5日綜合外電報導）以色列一項大型研究發現，第4劑輝瑞/BNT疫苗能降低年長者COVID-19發病率，但對感染的防護力似乎是短暫的，接種4週後效力開始減弱。

路透社報導，以色列研究人員在今天發表的研究中表示，第2劑加強針對感染的防護力在4週後減弱。研究結果今天發表於「新英格蘭醫學期刊」（New England Journal of Medicine）。

研究人員表示，打完第2劑加強針的6週內，對重症的防護力並未減弱，不過需要更多後續研究來評估長期防護力。

這份針對130萬名60歲以上長者進行的研究，檢視來自以色列衛生部資料庫從今年1月10日到3月2日間的數據，這段時期以色列國內主要盛行Omicron變異病毒株。

美國食品暨藥物管理局（FDA）明天將召開會議討論額外加強針的必要性。Omicron亞型變異株BA.2正在美國境內擴散，美國一週前批准50歲以上民眾接種第2劑加強針。

歐洲各國衛生部長也呼籲政府支持60歲以上民眾接種第4劑疫苗。

在亞洲，韓國從2月開始提供第4劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，新加坡表示計劃讓80歲以上民眾接種第2劑加強針。

以色列上個月另一項研究顯示，與只接種1劑輝瑞（Pfizer）/BioNTech加強針的年長者相比，接種第2劑輝瑞/BNT加強針的年長者染疫死亡率降低78%。

以色列今年1月開始提供第2劑加強針。（譯者：李佩珊/核稿：陳昱婷）1110406