外界關注第4劑疫苗 衛福部：現階段第3劑打滿最重要

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衛福部次長薛瑞元31日表示，台灣第3劑施打比例僅近5成，現在最重要是加強第3劑疫苗的施打。圖為台北車站民眾接種疫苗前先填資料。（中央社檔案照片）

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（中央社記者賴于榛台北31日電）新北市長侯友宜今天呼籲應準備第4劑疫苗，衛福部次長薛瑞元則表示，台灣第3劑施打比例將近5成而已，現在最重要是加強第3劑疫苗的施打；但未來若有必要施打第4劑，數量供應不會有問題。

衛福部今天在行政院會報告「COVID-19疫情現況及應處」指出，4月將持續維持現行防疫措施，如唱歌須戴口罩、餐飲場所嚴格落實實聯制、宴席不得逐桌敬茶敬酒，離開座位戴口罩等；隔離或檢疫民眾，於自主健康管理期間應配合快篩並主動雙向簡訊回報結果

衛福部指出，特定娛樂場所進場顧客須提供3劑疫苗證明，落實實聯制；所有工作與從業人員皆應接種疫苗2劑且滿14天，第2劑滿3個月者，應接種第3劑，且全國上述工作與從業人員自27日至4月30日皆須每週1次快篩，陰性者始得提供服務。

清明連假將至，衛福部提醒民眾配合各場所落實實聯制、量體溫、消毒等措施，減少與不特定人士出遊聚會，戴口罩、保持社交距離，並儘速完成2劑及追加劑疫苗接種；衛福部則將密切監測疫情發展、強化各項防疫作為與醫療整備。

至於，侯友宜今天呼籲應準備第4劑疫苗，薛瑞元出席院會後記者會時表示，第3劑施打比例將近5成而已，因此目前最重要的是加強第3劑的施打，第4劑則是往後再看看。

根據報告，台灣疫苗施打率第1劑為83.4%、第2劑78.28%、第3劑則是49.69%。

薛瑞元說，疫苗存量還有合約劑量皆足夠，指揮中心也正根據疫苗施打速度，調整莫德納進貨量，BNT也正洽購當中，Novavax疫苗則在安排抵台時程，台灣也有高端疫苗，可以隨時啟動生產使用。

他表示，未來如果有施打第4劑必要，疫苗供應不會有問題，至於程序上須蒐集國內外醫學證據，交到專家會議討論，適合施打才會進行。（編輯：翟思嘉）1110331