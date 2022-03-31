3/31本土增87例有12例感染源待查、境外152例 雙創今年單日新高[影]

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（中央社記者張茗喧、江慧珺台北31日電）指揮中心今天公布新增87例COVID-19本土病例，其中75例與已知群聚有關，基隆小吃店群聚22例最多；12例感染源待釐清，包括花蓮護理師，在南部縣市確診、病毒量高。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情升溫，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中公布，新增87例本土、152例境外移入病例，無論本土或境外移入病例數都是近來高點，沒有新增死亡個案。

陳時中表示，新增的本土病例當中，有75例與已知群聚事件有關，另有12例為新增感染源待釐清病例。

基隆小吃店警局群聚方面，陳時中指出，此群聚共新增22例，累計染疫人數多達91例，群聚個案足跡及身分遍及多個場域，有警察、教職員、房仲等，根據病毒基因定序，目前整起群聚個案序列均相同，暫時研判為同起群聚。

樹林科技廠新增13例確診病例，以陰轉陽個案居多。陳時中說，確診個案包括10名居家隔離員工、1名自主健康管理員工，另有2人是確診個案接觸者，目前此群聚看來已在控制內，累計42人染疫。

陳時中說，大潭電廠群聚經採檢外900多名外包商，再增10例確診，包括1名中華工程人員、9名外包商，累計88例確診，確診個案定序初出Omicron（BA.2.3）變異株。

（中央社製圖）

陳時中指出，台中婚宴群聚方面，今天9例確診，除了用餐賓客外，也新增2名沒有參與婚宴的同住家人，累計12人染疫，個案居住地分布在台北、高雄、金門。

值得注意的是，中和某公寓、台東卑南家庭群聚經基因定序確認為同起群聚。

陳時中表示，中和某公寓相關群聚新增7例個案，其中5人在社區採檢站驗出，都有一些地緣關係；台東卑南家庭群聚則新增4例，染疫個案同住家人確診，由於台東個案（案22851）經定序確認與中和某公寓相同，群聚案中也有個案曾於3月中到訪過中和，併入同起群聚，累計39人染疫。

除此之外，另新增12例感染源待釐清病例，陳時中說，其中2例為三峽朋友群聚、1名花蓮護理師、1名新北萬里個案，另有8例疫調資料還不完整。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，這名花蓮護理師日前到南部縣市時出現呼吸道症狀就醫採檢、Ct值僅13，儘管當時不在花蓮，院方收到通知後仍展開匡列與清消。

根據指揮中心統計，87例本土病例中，基隆小吃店警局群聚占22例、樹林科技廠13例、大潭電廠群聚10例、台中婚宴群聚9例、中和某公寓及台東卑南家庭群聚增11例、桃園舞蹈老師群聚增4例、中山區家庭及竹北燒肉店群聚增3例、松山家庭群聚增1例、三重業務員群聚增1例、永和家管用餐群聚增1例，12例感染源待釐清。（編輯：管中維）1110331

影片來源：衛生福利部疾病管制署

（指揮中心提供）

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