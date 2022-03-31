基隆類普篩預期一週完成 王必勝：大概不會強制

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

中央政府與地方30日達成基隆36萬人「類普篩」共識，衛福部醫福會執行長王必勝（前中）31日受訪表示，基隆市「類普篩」大概不會用強制方式，但希望大家盡量配合，相關細節仍要與基隆市政府討論。中央社記者王朝鈺攝 111年3月31日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王朝鈺基隆31日電）衛生福利部附屬醫療及社會福利機構管理會執行長王必勝今天說，基隆市「類普篩」大概不會用強制方式，但希望大家盡量配合，相關細節仍要與基隆市政府討論。

中央政府與地方昨天達成基隆36萬人「類普篩」共識，這將是台灣圍堵社區COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情傳播新模式，待市府提計畫後，預期一週完成。

王必勝上午參加基市府防疫會議前，接受媒體聯訪表示，台灣以前主要依賴核酸檢測（PCR），現在家用快篩普及且效果不錯，想以家用快篩取代PCR做普篩，經盤點快篩存量，應該是沒問題。

他說，傳統方法還是積極在做，疫情應該有稍微收斂跡象，但擔心Omicron變異株傳播太快，可能沒太多時間等市民到篩檢站採檢或經由疫情調查追查，擔心社區還有潛在病例，希望趕快找出。

此外，王必勝表示，依過去經驗，如桃園國際機場除PCR，平常監測就會發家用快篩劑做類似普篩，無論監測或疫情監控，效果都不錯，民眾可自己操作，不用醫療人員協助，成本也可負擔，方便且篩檢量大，可試著推動。

他說，有時根據疫調須強制篩檢，但基隆「類普篩」大概不會用強制方式，假設以所有基隆市民為主體，看看能發多少、大家領回多少及實際做多少，沒強制一定要做，但希望大家盡量配合，相關細節仍要與市府商討。

王必勝表示，執行上一定會有些問題，如何發放、回收等，要和市府商量，取得同意後再進行，但不會回收快篩試劑，只回收結果，要和市府討論如何回收結果；假設快篩陽性後，下一步是PCR確認，一旦確診，會將病患送到加強版集中檢疫所。

他說，民眾如果篩檢陽性，至少要有通報管道，至於陰性是否回收還要進一步討論，當然也要考慮民眾使用上是否正確，應會製作文宣或影片指導民眾正確使用方式和確診後如何處理，這些都是考慮重點。（編輯：李明宗）1110331