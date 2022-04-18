上海擬20日社會面清零 最新通報新增3死亡病例

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（中央社台北18日電）有消息指稱，上海擬設定20日達成社會面清零的目標，上海市衛健委今天最新通報新增3個死亡病例，都是年逾8旬和9旬並且有慢性疾病病史的患者。此外，首都北京今天也通報3例本土確診。

根據中國媒體澎湃新聞報導，上海市衛健委通報，17日零至24時，新增本土死亡病例3例，分別是89歲和91歲女性與91歲男性，3人分別有糖尿病、高血壓及冠心病等疾病的病史，皆入院後轉為重症，搶救無效而死亡。

此外，上海另通報新增本土病例2萬2248例，其中新增確診2417例，新增無症狀1萬9831例，首都北京今天也通報新增3個本土確診。

據路透社17日報導，知情人士透露，上海市已設下4月20日前實現COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病毒「不在隔離區外傳播」的目標，並已向各級黨政幹部及機關傳達。

報導說，當天除了要達成「社會面清零」，更讓部分企業復工復產，顯示中國急著想從上海這潭防疫泥淖裡抽身。

然而，這波已經超過30萬人染疫的上海，是否真能在17日算起的3天內，達到「社會面」或是官方期待程度的「清零」，仍然讓外界乃至於上海本地人懷疑。（編輯：曹宇帆）1110418