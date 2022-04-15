中國3.7億人被封控 清零政策付出高昂經濟代價

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在堅持清零政策下，估計中國有3.73億人正處於某種形式的封控之下。圖為1日上海楊浦區路上一片空蕩。（中新社）

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（中央社台北15日電）外媒報導，Omicron變異株導致的疫情在中國迅速蔓延，已為這個世界第二大經濟體帶來壓力。在堅持清零政策下，隨著官員試圖遏制疫情，估計中國有3.73億人正處於某種形式的封控之下。

紐約時報中文網今天報導，中國已有數十萬人被送進集中隔離設施，還有好幾百萬人居家隔離。為了儘快追蹤病毒感染者及其接觸者，撲滅自COVID-19大流行以來中國最嚴重的一波疫情，官員已停止了數十座城市的正常生活。

日本野村證券估計，目前有45座城市的3.73億人處於某種形式的封控之下，約占全國人口的1/3，每年貢獻約7.2兆美元的國內生產毛額。

報導說，官方的一些抗疫手段與經濟增長預期之間的矛盾越來越大，以致於經濟學家、甚至總理李克強都發出警告。

專家分析，中國為今年制定的5.5%經濟增長目標目前已不現實，因為許多日常經濟生活已經停頓。

李克強11日在一場會議提醒地方官員，要意識到每輪疫情爆發所帶來越來越高的經濟代價，並敦促地方當局平衡疫情防控與必要的經濟增長鼓勵措施，「要統籌疫情防控和經濟社會發展」。

中國自3月爆發最新一輪疫情以來，已累計通報逾35萬例本土病例。對於任何經歷了傳染性極強Omicron疫情的國家來說，這個數字看起來一點也不高，但中國仍追求旨在徹底根除COVID-19病毒的政策，驅動這個政策的部分原因是擔心未接種疫苗的年長者。中國60歲以上的人口，仍有約4000萬人未接種疫苗。

隨著生產iPhone、電動汽車和半導體的工廠被迫停產，中國對本輪疫情採取的措施也開始影響全球供應鏈。

據報導，由於各地設置路障，加上嚴格的病毒檢測要求，卡車無法將一些關鍵零組件從港口運到工廠，許多全球企業已被迫暫停生產，包括德國汽車零部件製造商博世（Bosch）和美國電動汽車製造商特斯拉（Tesla）。

在一些沒有確診病例的地方，官員在公路上設置路障，導致國務院本週要求地方當局不得擅自關停主要道路、港口和機場。

報導說，中國的抗疫努力正帶給經濟如此大的問題，以至於經濟學家下調了對於中國今年經濟產出的預期。有專家甚至預測，中國經濟會在未來幾個月之內萎縮。

野村證券首席中國經濟學家陸挺說，中國政府已將針對疫情的清零政策作為優先事務，「問題是，設定了這種政策目標後，地方政府會相互競爭」。

他表示，這種競爭的結果是地方政府會對防控措施層層加碼，以確保不會爆發疫情。例如1500萬人口的廣州市上週發現了20個本土病例後，官員開始在全市範圍內進行病毒檢測。

陸挺說，若是所有的地方政府都如此做，整個中國經濟會陷入困境。（編輯：周慧盈/楊昇儒）1110415