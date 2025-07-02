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田山盛國騎機車闖法務部大廳 北院裁罰8000元

2025/7/2 11:34（7/2 12:01 更新）
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陳抗人士田山盛國不滿檢方聲押搜索罷團，4月間騎機車闖入法務部大廳抗議，遭警方依違反社維法送辦。北院簡易庭認為，田山盛國無端滋擾公共場所，處罰鍰新台幣8000元。圖為法務部大廳。中央社記者謝幸恩攝 114年7月2日
陳抗人士田山盛國不滿檢方聲押搜索罷團，4月間騎機車闖入法務部大廳抗議，遭警方依違反社維法送辦。北院簡易庭認為，田山盛國無端滋擾公共場所，處罰鍰新台幣8000元。圖為法務部大廳。中央社記者謝幸恩攝 114年7月2日
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（中央社記者謝幸恩台北2日電）陳抗人士田山盛國不滿檢方聲押搜索罷團，4月間騎機車闖入法務部大廳抗議，遭警方依違反社維法送辦。北院簡易庭認為，田山盛國無端滋擾公共場所，處罰鍰新台幣8000元，可抗告。

本案起於，今年4月14日下午1時許，田山盛國騎乘機車闖入法務部大廳，現場保全人員見狀上前制止，並要求他離去。田山盛國到案後供稱，因法務部濫權，檢察體系無端聲押、搜索發動罷免案的年輕人，因此向法務部陳情抗議。

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警方認為，田山盛國若欲陳情抗議，應採步行進入法務部或其他適當方式表達訴求，卻藉特定事端擴大發揮，其行為已逾越一般社會大眾觀念所容許的合理範圍，依違反社會秩序維護法將其送辦。

台北地方法院簡易庭審理後認為，田山盛國雖為表達個人訴求，但其抗議的地點是機關員工、民眾洽公的出入口，足以妨害公共場所秩序，導致公共場所安寧秩序難以維持或回復的情況，因此裁處罰鍰8000元，可抗告。（編輯：方沛清）1140702

田山盛國
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