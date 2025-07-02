民團籲速通過禁止酷刑公約施行法 建立防範機制

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（中央社記者王揚宇台北2日電）人權公約施行監督聯盟等民間團體今天呼籲，政府應正視台灣在防範酷刑的制度缺口，也應與國會立即推動完成「禁止酷刑及其他殘忍不人道或有辱人格之待遇或處罰公約施行法」立法程序，同步建立國家防範酷刑機制。

人權公約施行監督聯盟政策中心主任黃嵩立與多個民間團體共同響應「國際支持酷刑受害者日」（6月26日），上午在立法院召開「拒絕酷刑刻不容緩；立即通過酷刑公約施行法，建立實質防範機制」記者會。

民間團體代表呼籲，政府全面落實聯合國「禁止酷刑及其他殘忍不人道或有辱人格之待遇或處罰公約」所要求的各項義務，包括禁止將個案遣返至可能遭受酷刑的國家、將酷刑行為入罪化、追究加害人責任，以及提供受害者必要的救濟與補償。同時在行政院層級設立「反酷刑小組」，統籌協調與督導相關部會與執行機關。

黃嵩立說，政府應面對過去司法與行政錯誤，並保障酷刑受害者的補償與救濟，希望台灣應立即通過禁止酷刑公約施行法，也應按公約定義修法訂定「酷刑罪」。

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民間司法改革基金會副秘書長李明洳認為，無論監所、警察改革、冤案救援領域，都面對酷刑、不當對待議題，期待台灣法規政策跟上國際腳步。

台灣冤獄平反協會執行長羅士翔呼籲政府正視酷刑與冤案間的直接關聯，從制度改革下手，避免悲劇再度發生。（編輯：萬淑彰）1140702