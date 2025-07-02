蘇巧慧華府談大罷免：台灣公民社會拒向中國傾斜

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（中央社記者鍾佑貞華盛頓1日專電）民進黨立委蘇巧慧今天在華府分享立法院觀察，也強調公民社會從太陽花到大罷免都展現「拒向中國傾斜」意志。此行如果美國議員再次關切軍費，她將說明大罷免目的之一即是將亂凍刪國防預算的不適任立委移出立院。

蘇巧慧晚間受邀於華府台灣基督長老教會演說，逾70位台僑冒雨前來捧場。她除了向在美國耕耘多年的老一輩台僑致意外，也不忘呼籲新世代「把台灣故事講好」，越多人愛聽台灣故事，就越多人重視台灣，台灣因此多一份安全及保障。

她並對海外台僑所關切的台灣安全進一步著墨，強調無論前總統蔡英文到現任總統賴清德，台灣在面對共軍機艦侵擾下，堅守不挑釁原則，國安「17項策略」也是為保護台灣不讓中共勢力滲透。

蘇巧慧談到立院現況時提到，藍白政黨提出對台灣相當不利的法案，直接削弱台灣力量，更模糊主權，令人無法想像這屆立委任期滿後的狀況，公民因此比民進黨更先站出來喊停。

她向台僑分享4月「拒絕統戰，守護台灣」大罷免集會時，中華民國青天白日滿地紅國旗與綠色台灣獨立鯨魚旗同框的場景，表示這兩方過去有很多衝突、眼淚甚至流血的故事，但為了台灣民主自由可以深根茁壯，兩邊願意站在一起，「我們會找出可以為這兩邊交織共榮的解方」。

蘇巧慧在回應提問時表示，大罷免前所未見，在過程可見台灣民眾拒絕往中國傾斜的意志。過去「海峽兩岸服務貿易協議」爭議即掀起太陽花學運，如今國民黨通過多項親中法案後，公民社會又再次站出來，不願和極權站在一起。

蘇巧慧訪美期間將拜會眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」、參議院國會台灣連線等，對於美國議員數度關切的軍費議題，她表示，將說明台灣為增強防禦實力，一向支持國艦、國機國造，以及向外採購適當的先進武器，可惜藍白占多數的國會大量無理刪除甚至凍結國防預算，不利台灣安全發展。

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她接受中央社採訪時指出，此行將向外界傳達勿因台灣上半年的風波而懷疑台灣自我防衛的決心，且大罷免正是台灣人民自衛意志的展現，盼將亂凍、刪國防預算的不適任立委移出國會。

除了與立法部門會晤，蘇巧慧也將赴美東夏令會與美三區夏令會擔任講者，及與華府決策圈密切往來的智庫單位交流，預計8日返台。（編輯：唐聲揚）1140702