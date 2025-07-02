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彭振聲妻離世 藍盼勿再發生相同悲劇

2025/7/2 12:22
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（中央社記者王承中台北2日電）國民黨立法院黨團副書記長王育敏今天說，不希望台灣再發生像台北市前副市長彭振聲妻子墜樓這樣的悲劇。最近司法啟動大搜捕、大羈押，如果台灣司法淪為整肅異己的工具，代表台灣真的走向獨裁。

北院審理京華城案，昨天提訊前台北市長柯文哲、威京集團主席沈慶京，傳喚彭振聲。彭振聲出庭前被告知妻子墜樓身亡，當場痛哭失聲。

王育敏、國民黨立委翁曉玲上午在立法院國民黨團召開「聲援彭振聲，停止司法追殺、迫害」記者會。

王育敏表示，司法辦案講求證據，北檢在證據不足的情況下，一再延押柯文哲相關人等，押人取供，這就是侵害人權。長期羈押也造成相關人等的心理壓力，彭振聲妻子就是長期處在這樣的壓力下，她不希望台灣再發生這種悲劇。

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王育敏說，最近司法啟動大搜捕、大羈押，國家機器為何淪喪至此，如果台灣司法淪為整肅異己的工具，代表台灣真的走向獨裁。如果不願意看到司法淪喪，呼籲大家726一定要站出來投下不同意罷免票，因為唯一能監督政府的就是立法院，一旦立院淪為一黨獨大，民進黨一定為所欲為，台灣絕對不能走向獨裁。

翁曉玲嚴正抗議近來司法檢調單位對與在野黨相關的案件濫權追訴，她呼籲司法檢調單位莫淪為執政黨的鷹犬，並提醒檢察官、法官，不要認為這不會構成濫權追訴與枉法裁判的犯罪，未來還是有可能會被追究相關違法失職的作為。（編輯：萬淑彰）1140702

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