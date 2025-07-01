「台灣超人」票房破3千萬 導演拍續集

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（中央社記者王心妤台北1日電）導演曲全立執導的「台灣超人」是一部記錄近百名生命鬥士的紀錄片，票房突破新台幣3000萬元，曲全立透露正在拍攝續集「超人再起」，預計明年母親節上映。

根據電影公司資料，「台灣超人」有多達700場包場，曲全立表示，感到很不可思議，也有一些觀眾觀影後就會說再包2場，看完後又想包更多場，「雖然跑映後真的很累，但面對觀眾的感動，和看到他們被鼓勵、有收穫了，還是很開心。」

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曲全立提到，曾遇過穿著亮麗、化妝精緻的貴婦觀影後哭花臉說：「我以為來參加公益放映，是來做公益的，可是卻沒想到我是被做公益。」他也提到，很多人都會主動分享個人脆弱經驗，因此他會在戲院外跟觀眾擊掌，互相鼓勵。

曲全立透露，「台灣超人」接下來有出國巡演計畫，電影預計前往亞洲、北美洲國家，且正在拍攝續集「超人再起」（片名暫定），預計明年母親節上映。（編輯：張雅淨）1140701