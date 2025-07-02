加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 證券
台股
新聞專題
台股1/300
首頁 / 證券

上半年台股開戶數增加26.4萬人 總開戶數1348萬創高

2025/7/2 09:27（7/2 09:38 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為台股看盤民眾。（中央社檔案照片）
圖為台股看盤民眾。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾仁凱台北2日電）美國總統川普政策變化莫測，台股上半年驚濤駭浪，澆不熄民眾投入股市熱情，根據證交所統計，6月集中市場投資人開戶數達1348萬人，比5月增加約3.2萬人，穩健成長並續創新高。

累計今年上半年集中市場投資人開戶數增加約26.4萬人。

年齡層分布方面，截至今年6月底，0至19歲開戶數59.2232萬人，占整體開戶數比重4.44%；20至30歲開戶數167.7342萬人，占比12.49%；31至40歲開戶數218.8637萬人，占比16.28%；41至50歲開戶數257.5065萬人，占比19.15%；51至60歲開戶數231.6314萬人，占比17.23%；61歲以上開戶數402.7260萬人，占比29.92%。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

進一步分析，隨著人口老化，今年上半年開戶數新增最多的年齡層為61歲以上，大增22.5275萬人。

其他年齡層方面，0至19歲上半年開戶數增加1.0606萬人，20至30歲開戶數意外減少4.9477萬人，31至40歲增加1.9856萬人，41至50歲增加3.6411萬人，51至60歲增加1.8522萬人。（編輯：林家嫻）1140702

#台股
#證交所
延伸閱讀
投資人居高思危 5月集中市場有交易戶數大減112萬戶
台股
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
美科技股陷整理 台股早盤跌逾百點
48
更多編輯台推薦新聞：