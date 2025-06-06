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投資人居高思危 5月集中市場有交易戶數大減112萬戶

2025/6/6 18:34（6/6 19:18 更新）
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圖為台灣證券交易所。 （中央社檔案照片）
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（中央社記者曾仁凱台北6日電）4月初美國對等關稅宣布後造成股市暴跌，之後迅速反彈，進入5月投資人居高思危，根據證交所今天發布統計，5月集中市場有交易戶數約302.20萬戶，比起4月的414.78萬戶，大減112.58萬戶。

證交所今天公布的其他5月集中市場相關數據還包括成交量週轉率8.53%，比4月的7.84%提高；當沖成交值占比37.6%，也比4月的35.69%提高；平均每日當沖戶數約10.61萬戶，比4月的9.21萬戶增加。

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5月ETF成交值占比6.75%，比4月的11.68%大幅下滑。自然人成交值比重49.95%，比4月的50.29%略減；外資成交值比重37.87%，則比4月的37.2%略增。

另外，5月定期定額投資金額約新台幣144.35億元，比4月的151.82億元減少。（編輯：張若瑤）1140606

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