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大腦充電？研究發現溫和刺激可改善數學表現

2025/7/2 11:43（7/2 11:56 更新）
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示意圖。（圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社華盛頓1日綜合外電報導）數學不好嗎？最新研究發現，用電輕輕刺激一下大腦或許有點幫助。

法新社報導，今天刊登在「公共科學圖書館生物期刊」（PLoS Biology）的最新研究報告暗示，溫和的電刺激（electrical stimulation）可以提升算術表現。這個研究除了讓人重新窺視數學能力背後的大腦機制，也提供一個改善學習的潛在方法。

研究人員主張，這項發現到頭來可以協助縮小認知差距，並有助於建立一個智力更公平的社會。

Functional connectivity and GABAergic signaling modulate the enhancement effect of neurostimulation on mathematical learning

刊登在「PLOS Biology 」期刊的研究：

Functional connectivity and GABAergic signaling modulate the enhancement effect of neurostimulation on mathematical learning

率領這項研究的英國莎麗大學（University of Surrey）神經科學家柯恩．卡多希（Roi Cohen Kadosh）說：「每個人的大腦都不同，且都控制著生活許多層面。」

他說：「我們思考過環境因素，諸如你是否就讀合適的學校、是否遇到合適的老師等。但也不能不考慮生物學因素。」

柯恩．卡多希與同事以72位牛津大學（University of Oxford）學生為研究對象，並掃描他們大腦來測量3個關鍵區域的連結性。

受試者接著動手解數學題，有些需要計算來得出答案，有些得靠背過的解方得之。

研究人員發現，大腦負責執行功能的背外側前額葉皮質（dorsolateral prefrontal cortex, DLPFC）和處理記憶的後頂葉皮質區（posterior parietal cortex, PPC）之間連結愈強，計算表現就愈好。

當研究人員進行「經顱隨機訊號電刺激」（Transcranial random noise stimulation），也就是以裝有電極的帽子對大腦進行無痛刺激，成績較差的受試者表現就有所改善，幅度達25%至29%。

研究團隊認為，刺激之所以發揮效果，一是因為加強了神經元的興奮性（excitability），二是與GABA這個抑制神經元活動的神經傳遞物質有了互動，進而有效彌補部分受試者較弱的神經連接。

事實上，對大腦進行無痛刺激後，原本表現較差的受試者得分不但追上大腦構造天生就比較好的人，甚至更勝一籌。然而，對表現已經很好的受試者而言，大腦無痛刺激並無加分效果。

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柯恩．卡多希說：「有些人在某些領域有困難，如果我們能協助他們的大腦發揮潛力，就能替他們敞開原本緊閉的機會之門。」

他同時敦促民眾切勿在家中嘗試。他說：「有些人在學習上遇到困難，如果我們的研究在實驗室之外取得成功，就能幫助他們實現抱負，讓原本遙不可及的機會一一敞開。」（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1140702

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