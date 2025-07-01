40赫茲聲光治失智？專家解析研究提醒謹慎看待

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧台北1日電）近年研究指出，40赫茲聲光刺激有望成治療失智症新方法。專家今天表示，雖然動物實驗顯示有此潛力，但相關人體研究結果不一致，有待持續驗證，提醒謹慎看待市面相關產品。

失智症治療與預防在近期廣受關注，台灣科技媒體中心舉辦「40赫茲聲光刺激與失智症」記者會，邀請台灣大學心理系教授曾祥非、長庚大學物理治療學系教授謝宗勳、長庚大學職能治療學系教授鄭嘉雄說明相關研究現況。

曾祥非解釋，相關實驗中所使用的「40赫茲聲光刺激」，並非指重低音頻率，而是把聲音或光切成每秒40下的刺激。在聲音上，聽起來會像隔著電風扇講話，光源上則會像「快壞掉的燈泡」，有明顯閃爍感。

謝宗勳說明，阿茲海默症核心病理表現包括類澱粉蛋白沉積，及Tau蛋白過度磷酸化和堆積。過去研究指出常以40赫茲為代表的的腦波「Gamma波」與記憶、感知、注意力及跨腦區訊息整合密切相關；阿茲海默症患者及小鼠模型中，皆觀察到Gamma波活性下降，為認知功能障礙的潛在早期指標。

謝宗勳指出，2016年起一系列國際研究中，發現以40赫茲光線照射小鼠，每日1小時，連續7天或3週，可以成功誘發具阿茲海默症基因小鼠的大腦，與40赫茲節律同步，且可減少類澱粉蛋白沉積，改善記憶功能，顯示其治療阿茲海默症的潛在可能性。

謝宗勳說，不過，也有其他研究中，同樣光線無法有效誘發腦波同步，且小鼠會迴避40赫茲閃光。推測與小鼠所帶阿茲海默基因不同、單純光刺激效果不如多感官刺激，及小鼠迴避行為影響刺激效果有關。

鄭嘉雄指出，2021到2024年間幾項人體研究中，發現在40赫茲光照和聲音刺激後，輕度失智症長者的腦室沒有擴大、海馬迴體積也沒有萎縮，甚至記憶功能也較好；且在輕度認知障礙或輕到中度失智症患者身上，也可以達到大腦白質體積及髓鞘含量維持穩定效果。

對輕度失智症長者的精神狀態影響，鄭嘉雄表示，有研究指出，40赫茲聲光刺激可改善其睡眠品質、讓每日活動量更規律，且也觀察給予穩定40赫茲光照刺激後，易怒、憂鬱、焦慮、譫妄等神經精神症狀改善。不過，也有研究發現，認知表現無明顯改善，整體而言，尚未有一致結論，治療機制也仍需進一步研究。

透過 Google News 追蹤中央社

曾祥非指出，目前40赫茲光刺激技術常見有3種，包含原實驗所使用的純粹40赫茲閃爍燈、兩盞40赫茲燈同時閃爍互相補上暗掉的時間，及增加1盞不閃爍的燈以增加舒適度等。

曾祥非以自身實驗室測試結果指出，純粹閃爍燈可產生強烈40赫茲腦波反應，但2種多盞燈技術則都效果有限，推測「如果大腦看不出他閃爍，40赫茲效果可能就不會發生」，相關產品是否真的能達到療效，還有待更多研究驗證。（編輯：管中維）1140701