中大攜北榮發現關鍵腦波指標 有望助憂鬱症治療

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（中央社記者許秩維台北2日電）中央大學和北榮組成的團隊，應用「全息希爾伯特頻譜分析法」，發現與憂鬱症狀與治療反應相關的關鍵腦波指標，有望應用於個人化精神健康照護，盼改善重度憂鬱症患者症狀。

中央大學今天發布新聞稿指出，重複性經顱磁刺激是目前經美國及台灣食藥署核准的重度憂鬱症治療方法之一，透過磁場在大腦皮質誘發微弱電流，以調節異常的神經活動；但臨床經驗顯示，治療效果因個別憂鬱症症狀差異大而無法完善，因此如何提供更精準的治療參數與預測機制，已成為實現個人化精神醫療的重要課題。

中央大學認知智慧與精準健康照護研究中心與台北榮民總醫院精神部情緒精準醫療中心攜手合作，透過研究揭示多種關鍵腦波指標，不僅與憂鬱症狀的嚴重程度密切相關，更可預測非侵入性磁刺激治療的效果，未來有望應用於個人化精神健康照護，此項研究成果發表於國際期刊。

研究團隊表示，他們應用「全息希爾伯特頻譜分析法」這項技術，能如精密3D顯微鏡般解析腦波中不同頻率之間的動態調變互動，揭露過去難以察覺的腦訊號型態，而病症潛藏於大腦中的密碼，也正透過這項技術逐步被解開。

藉由此創新方法，研究團隊成功發現與憂鬱症狀與治療反應相關的關鍵腦波指標，並突顯出這類腦波型態對於預測治療反應的高度潛力價值。

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針對藥物治療反應不佳的難治型憂鬱症患者，團隊研究顯示，過去較少被關注的高頻Gamma腦波，在受到較慢的Alpha與Beta腦波調控時，其強度與憂鬱症狀的嚴重程度呈現正相關；若患者在治療前的Gamma活動較低，通常對重複性經顱磁刺激治療反應較佳，反之則成效有限。

為實現更高效的精神健康照護，研究團隊正積極開發結合人工智慧、深度學習與先進模型的即時閉環電磁刺激系統，根據個體腦波狀態即時調整刺激參數，期望更有效改善重度憂鬱症患者的症狀，朝向精準個人化神經及精神醫療的目標邁進。（編輯：李亨山）1140702