鄭文燦：部分輕症個案採取在家居隔照顧機制

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（中央社記者葉臻桃園15日電）桃園今天新增290例本土個案。桃園市長鄭文燦表示，已啟動在家居隔照顧機制，今天有部分個案採取居家照顧的型態，輕、重症分流會根據實際個案來判斷。

鄭文燦下午主持COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明記者會時表示，雖然確診數增加，但目前還是會做疫調，在家居隔照顧的機制也啟動，部分個案居家照顧。

鄭文燦說，今天大部分的確診者還是送到檢疫所跟醫院，也有部分的個案已經採取居家照顧的型態，輕、重症分流會根據實際個案來判斷。

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鄭文燦說，如果確診數增加，部分人會在家居隔，部分人會到加強版防疫旅館，針對加強版的防疫旅館，現在已經有1家上線，有130個房間，由敏盛綜合醫院負責。

鄭文燦也說，會請衛生局評估居家照顧有哪些需求，包括線上的醫療諮詢、社區藥局的送藥服務等，垃圾也不能跟一般生活垃圾混在一起，會由專業機構處理，生活物資方面會有關懷服務照顧中心協助。（編輯：張芷瑄）1110415