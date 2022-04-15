上海累計31萬密切接觸者 隔離設施恐不足

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（中央社台北15日電）上海至今累計已有31萬密切接觸者。官方表示，會設法「徵集、騰挪、歸併」來增加隔離房源，目前「基本可以滿足當天生成的密接」。不過，有密接者在網路表示，等了10天也沒有被接走。

綜合澎湃新聞及環球網報導，上海官方通報，截至今天上午9時，上海本輪COVID-19疫情已累計排查密切接觸者31萬7115人，並已排查密接的密接者12萬4738人，兩批人全部已落實管控。

此前上海官方通報，截至8日上午9時，累計排查密切接觸者18萬756人，這也代表上海密接者短短一週增加75%。

上海市副市長彭沉雷表示，在堅持「動態清零」總方針及「應隔盡隔」的要求下，上海市政府透過「徵集、騰挪、歸併」等方式，盡力籌集密接者的房源，「目前籌集的房源基本可以滿足當天生成的密接人員隔離需求」。

另外，上海也獲得國家相關部門積極協調江浙兩省提供隔離房源。

目前上海對密接者實施「集中隔離醫學觀察及居家健康監測」措施。密接者先被送到集中隔離點進行醫學觀察，原則上單人單間，每天早晚量體溫，定期核酸檢測。

集中隔離期間，若密接者核酸檢測呈陽性，會被轉送到定點醫院或方艙醫院。集中隔離期滿後，若密接者核酸檢測呈陰性及無發燒等症狀，即可解除隔離並轉運至居住地，落實居家健康監測，期間要「足不出戶」，同住者「非必要不外出」。

不過，接收密接者的隔離設施是否足夠存疑。有上海網友在社群平台微博反映，「我住小區的密接已經在家一週了，也沒見接走」。另一名網友說：「我密接，等了十幾天也沒人來個說法。」

此前有陸媒報導，截至7日中午，已有1.2萬名上海的密接及次密接者被轉到浙江省隔離。（編輯：陳沛冰/楊昇儒）1110415