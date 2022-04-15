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桃園增290例本土 神準科技移工群聚占114例

2022/4/15 16:29（4/15 17:23 更新）
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桃園市長鄭文燦15日下午主持COVID-19疫情說明記者會表示，桃園新增290例本土個案，其中114例是神準科技移工群聚感染，當中包括3名本國籍勞工。（桃園市政府提供）中央社記者葉臻傳真 111年4月15日
桃園市長鄭文燦15日下午主持COVID-19疫情說明記者會表示，桃園新增290例本土個案，其中114例是神準科技移工群聚感染，當中包括3名本國籍勞工。（桃園市政府提供）中央社記者葉臻傳真 111年4月15日
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（中央社記者葉臻桃園15日電）桃園今天新增290例本土個案，神準科技移工群聚占114例。桃園市長鄭文燦表示，神準科技全廠快篩陰性、目前PCR檢驗中；針對學校部分，復課前要全面快篩。

鄭文燦下午主持COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明記者會時表示，桃園新增290例本土個案，其中114例是神準科技移工群聚感染，當中包括3名本國籍勞工。

鄭文燦說，先前已針對神準科技職場做了一輪快篩，結果都是陰性；昨天起針對神準科技全廠擴大PCR採檢，約1054人，到今天中午大部分已採完，目前檢驗中。

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鄭文燦說，除了神準科技之外的176例，包含既有傳播鏈和待釐清個案。確診個案中，屬於較重要傳播鏈的包括屏東溯溪旅遊團新增8例、累計達13例，以及乖乖幼兒園採檢出7例，進行全園停課採檢。

鄭文燦表示，昨天專案採檢部分有10餘處，採檢超過5000人，包括西門國小、六和高中、觀音國中、中原大學等多所學校，以及陸軍某部隊，合併有採檢出多人確診；針對學校部分，復課前要全面快篩。（編輯：張芷瑄）1110415

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