4/15本土1209例分布19縣市 花蓮高雄增列高風險區

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（中央社記者張茗喧、江慧珺台北15日電）指揮中心指揮官陳時中宣布，今天新增1209例本土病例，創台灣發生疫情以來新高，高風險區域增列花蓮縣、高雄市，目前高雄已申請居家照護，盼各縣市儘早準備強化分流。中症個案新增10例，無死亡個案，另新增75例境外移入病例。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情再升溫，中央流行疫情指揮中心今天下午在疫情記者會中宣布，新增1209例本土病例再創歷史新高、境外移入增75例。

指揮中心指揮官陳時中表示，本土個案分布19縣市，新北市328例、桃園市290例、花蓮縣146例、台北市140例、高雄市58例等。

陳時中表示，根據最新疫情，指揮中心也調整各縣市風險等級，高風險地區除台北市、新北市、基隆市及桃園市外，另新增花蓮市及高雄市。

陳時中說，目前新北市已經啟動居家照護，高雄市今天已申請，花蓮市也準備申請，會儘速讓這2處都啟動居家照護，希望各縣市政府在病例數快速增加的情況下，盡快準備居家照護量能，對於輕重症分流有所幫助，以利在大規模疫情下，維持住醫療量能。（編輯：陳政偉）1110415

影片來源：衛生福利部疾病管制署

（指揮中心提供）

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