次生災害遠超病毒 上海專家：抗疫勿一路走到黑

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（中央社台北15日電）上海市因疫情而封控多時，衍生許多醫療問題等次生災害，當地醫療專家繆曉輝呼籲調整策略，「不要一條道兒走到黑」，並喊話掌握話語權的傳染病專家吳尊友和梁萬年，不要繼續誤導人民。

香港明報今天報導，繆曉輝退休前為上海市第二軍醫大學長征醫院副院長。他上週曾撰文呼籲關注COVID-19疫情下非因疫情的額外死亡率等各種次生災害，倡議居家隔離。

人口約2600萬的上海市因疫封城兩週以來，陸續傳出有民眾因封控而無法及時獲得救治並去世的消息。這位表示自己具有42年又3個月中共黨齡的傳染病專家近日再度在社群媒體發文，評論官方堅持以「清零」防堵病毒的策略。

他指出，上海市近3天每天新增本土病例都超過2萬例，完全突破傳染病傳播和嚴控下的時空規律；而在重症比例極低的情況下，最近傳來的額外死亡消息卻不斷增加。

繆曉輝並且抨擊不贊成「清零」就被說成「躺平」的情況，「我們為什麼從上而下的領導和自媒體都逮着『躺平』說事？哪個專業人士建議過『躺平』…我是一位極端愛黨愛祖國者，可每當我發出一點科學的聲音，即使有一些瑕疵，立即就被通知『違規』而刪除了」。

他表示，抗擊疫情必須政治、科學、民生、政治、經濟和國際影響通盤考慮，「科學第一，沒有這個就沒有其他，沒有科學，何談民生？」

繆曉輝同時向中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友及國家衛健委疫情應對處置工作領導小組專家組長梁萬年喊話，呼籲「掌握話語巨權」的兩人不要繼續誤導14億中國人，「Omicron還在，倘若它滾了，youcron或niancron還會再來」。

據報導，上海市政府新聞辦公室微信公眾號「上海發布」過去兩日的新聞稿都未提及「清零」；但官方新華社昨天發表「動態清零不會影響中國經濟發展大趨勢」指出，多地正堅持動態清零，以精準科學措施防控疫情，並稱「動態清零」被部分外媒歪曲誤讀，說成「拖累中國經濟發展」。

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此外，近日在上海指導疫情防控工作的中國國務院副總理孫春蘭強調，按照黨中央、國務院決策部署，堅持「動態清零」總方針不猶豫不動搖。

對於上海封城後陸續傳出患者因缺乏核酸證明而無法就醫、醫院停診等問題，陸媒觀察者網報導，上海市官方今天舉行疫情防控記者會表示，為保障市民在疫情期間的就醫需求，已要求各級公立醫院原則上不停診，急診、發熱門診等重點科室必須全力保障開放；對於需緊急處置的患者，醫院不得以等待核酸結果為由而延誤治療。（編輯：周慧盈/陳沛冰）1110415