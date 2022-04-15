廣西東興市疫情遠低於上海卻已封城50天 民眾發文求救：怕被遺忘自生自滅

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據中國新聞周刊微博14日的消息，廣西邊境小城東興市從2月23日晚開始封控，目前仍處於全員居家隔離狀態。（圖取自中國新聞周刊微博weibo.com）

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（中央社台北15日電）上海封控亂象廣受關注，疫情遠低於上海的廣西邊境小城東興市，封城踏入第51天，官方稱因未找到疫情源頭，目前無計畫解封。有民眾在社群平台發文求救，指害怕被遺忘而要自生自滅。

綜合陸媒報導，過去2天廣西新增的COVID-19無症狀感染者全部集中在防城港市，13日及14日防城港市分別增加129例及136例無症狀感染者。

據中國新聞周刊微博14日的消息，截至12日24時，東興市現有本土無症狀感染者139例。當地從2月23日晚開始封控，目前仍處於全員居家隔離狀態。

東興市目前屬於低風險地區，卻又被封控，東興市衛生官員回應說，評定疫情風險等級是按照確診人數，最近新增的均是無症狀感染者，不劃為風險評級等級。

官員又表示，東興市屬於邊境城市，疫情來源因素比較複雜，衛健委針對8大邊境城市疫情防控管理方法不一樣。因此當地雖為低風險地區，目前仍按照中高風險地區疫情防控措施執行。

官員說，當地曾於3月下旬發布允許市民自費隔離5天後出市的防疫政策，6日至8日市民可提交申請並經網格長同意後，無需隔離便可出市。

原來計劃8日、9日若無疫情，13日可解封，但8日晚突然出現疫情，而且尚未找到疫情源頭，「這兩天有爆發式無症狀感染者病例，希望這就是源頭吧，盡快找到源頭」，目前仍無解封計畫。

報導指出，東興市與越南僅一河之隔，常住人口約20萬至30萬，當地居民從事邊境貿易為主。不少市民反映已居家隔離50天，工作停擺、經濟遇困。

當地一名貨車司機表示，全家6口有老有幼，封控後沒工作，只收過政府發放的20斤大米及每人60元人民幣補貼。

有民眾在中國社群平台微博上發文求救，表示「50天沒有工作，沒有出門，沒有解壓，壓力越壓越多…多少的人既害怕又無助…害怕沒人理會我們這一個小小的城市，直至被遺忘，被拋棄…自生自滅」。

另有人說，「人家上海有錢買不到菜，東興人是因為沒錢買不到菜」。（編輯：陳沛冰/周慧盈）1110415