南市衛生局1員工出差花蓮確診 清消採檢匡列260人

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（中央社記者張榮祥台南15日電）台南市政府衛生局東區林森辦公室1名員工公務出差花蓮，昨天出現症狀採檢確診。林森辦公室今天全面清潔消毒，暫停臨櫃服務及展開同職場人員採檢，匡列260人，持續疫調中。

台南市政府衛生局今天發布新聞稿指出，東區林森辦公室1名員工11日、12日公務出差前往花蓮，昨天出現症狀，自行使用家用快篩呈現陽性，立即前往醫院核酸檢測（PCR）採檢確診，Ct值16.3。

衛生局這名確診員工因居住高雄，直接在高雄收治，歸屬高雄個案。林森辦公室今天全面清消，暫停臨櫃服務，同棟辦公室職場人員採檢預定中午前完成，目前衛生局匡列260人，持續疫調作業。

衛生局長許以霖檢測陰性，但因衛生局是防疫第1線，林森辦公室所有人員即日起進行自我健康監測，在工作環境、公用空間（洗手間、茶水間等）全面加強清消；執行疫調作業工作人力則做必要彈性調整，確保防疫工作不停頓。

台南市政府人事處表示，衛生局員工因公前往外縣市而確診，相關人員配合COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫調及快篩，市府也將授權各機關首長依辦公型態與屬性，做相關人力必要彈性分流。

此外，市府也對辦公大樓清消擬妥SOP，包括「確診員工同樓層之同仁，應避免不必要的移動」、「該樓層及可能通行之公共區域（廁所、茶水間、電梯等）全面清消」、「衛生局進行確診者疫調」、「針對同科室或同樓層必要之人員，進行快篩及匡列接觸人員」等4項流程。（編輯：孫承武）1110415