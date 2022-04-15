左營警分局群聚10人確診 感染源初判社區接觸

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高雄市長陳其邁（前左3）15日上午出席前鎮區海邦橋通車典禮，會前接受媒體聯訪表示，經清查左營警分局共9人確診，另有1名外役人員染疫。感染源初判是社區接觸，分局長是否遭匡列待下午記者會說明。中央社記者洪學廣攝 111年4月15日

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（中央社記者洪學廣、曾以寧高雄15日電）高雄左營警分局昨天發現1名女警確診，市長陳其邁今天表示，經清查分局共9人確診，另有1名外役人員染疫。感染源初判是社區接觸，分局長是否遭匡列待下午記者會說明。

高雄市政府昨天公布1例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）高雄市政府警察局左營分局女警確診個案，媒體報導分局長因此遭匡列隔離。陳其邁上午出席前鎮區海邦橋通車典禮，會前接受媒體聯訪表示，特定人士遭匡列部分，待下午防疫會議後記者會統一說明。

陳其邁表示，經市府初步清查，左營分局總共有9加1人確診，其中1人為橋頭地檢署派駐在分局的外役人員，且確診者除了是內勤人員外，也都集中在特定樓層。市警局目前已經協請保安警察大隊支援分局勤務，分局外勤業務不受影響。

陳其邁說，市府初步清查，這波感染源研判是其中1人在社區接觸，因此已排除是職場或工作接觸被感染。目前已採取加嚴防疫措施避免感染風險，也調動人力維持治安勤務，受影響的僅有分局內勤勤務，打擊治安犯罪部分不受影響。

此外，高雄醫學大學也在臉書公布，有一名同學13日確診，已採檢相關接觸者，目前報告全數陰性，並有2名住宿同學至防疫旅館進行居家隔離，2名同學與同室室友在匡列時採檢皆為陰性，寢室也已完成清消。

高雄市三民區一所國中昨晚也傳出有學生確診，校方證實，已陸續通知影響同學家長，也召回相關教職員採檢。（編輯：謝雅竹）1110415