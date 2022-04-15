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疫情17/300

疫情燒進台東縣府 2主管確診啟動分流上班

2022/4/15 09:26（4/15 09:54 更新）
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台東進香團群聚感染燒進台東縣政府，已有2人確診，台東縣政府15日上班前進行全面消毒；部分科室分流辦公，目前已有7名主管居家隔離。中央社記者盧太城台東攝 111年4月15日
台東進香團群聚感染燒進台東縣政府，已有2人確診，台東縣政府15日上班前進行全面消毒；部分科室分流辦公，目前已有7名主管居家隔離。中央社記者盧太城台東攝 111年4月15日
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（中央社記者盧太城台東縣15日電）台東進香團群聚感染燒進台東縣政府，2主管確診，台東縣府今早緊急消毒，部分科室分流辦公，目前已有7名主管居家隔離。

台東縣成功鎮4月7日至10日前往宜蘭的進香團，31名團員有20名確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），其中包括縣議員許進榮，前幾天台東縣議會召開臨時會，許多縣府職員、縣議員和許進榮密切接觸，遭匡列隔離。

台東縣政府秘書長盧協昌今天上午接受媒體訪問表示，台東縣政府目前已有23名縣府員工匡列隔離，其中7名是主管，截至今天上午有1名副處長和隊長確診就醫。縣政府部分科室已啟動分流辦公，公務不受影響。縣政府今早上班前進行全面消毒。

台東縣議會7名縣議員、2名助理、1名員工匡列居家隔離，目前檢測都是陰性。（編輯：李錫璋）1110415

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