COVID-19全球最新情報4/15

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上海本土COVID-19疫情再創新高，一名防疫官員不堪壓力自殺，家屬證實死訊。圖為上海民眾9日在南昌路一處篩檢站進行採檢。（中新社）

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（中央社台北15日電） COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情流行，中國大陸本土病例數持續上升，其中上海占全國總確診數近9成5；香港新增確診呈下降趨勢 ，21日起放寬防疫措施。

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）網站追蹤數據顯示，截至台灣時間15日上午7時，全球至少619萬2554人染疫病逝，至少5億249萬5440人確診。

以下為全球各地過去24小時的疫情與相關發展：

※ 亞洲

● 台灣

指揮中心指揮官陳時中說明，14日台灣新增874例本土病例，再創台灣COVID-19疫情史上新高，以新北市360例最多，境外移入增108例 ；另新增1例中症個案狀況穩定，為60多歲男、從未接種疫苗，目前醫療量能仍有餘裕。

COVID-19疫情近日本土案例增加，教育部14日發布最新統計，全國累積有18縣市、365校全校停課或部分班級停課。

新北市府新聞局14日傍晚表示，市長侯友宜已經按照中央流行疫情指揮中心規定，進行自主快篩，結果出爐是陰性。

● 中國

中國大陸這波本土COVID-19病例數持續上升，官方14日通報，新增2999例本土確診及2萬6318例本土無症狀感染，其中上海占了近9成5，達2萬7719例。

疫情也讓防疫官員承受壓力，上海虹口區衛健委資訊中心主任錢文雄12日自殺，家屬證實死訊。

北京政府14日公布，北京新增2例確診病例，當中有1例在4月初時被派往外省援建方艙醫院。不過，官方並未提及這位患者是前往哪一省建方艙。

● 香港

香港14日新增1043例COVID-19確診病例，連續4天單日新增低於1500例。香港特首林鄭月娥早上宣布21日起放寬防疫措施後，衛生官員擔憂疫情將因此反彈，呼籲市民做好衛生防護。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君下午在記者會通報，新增確診1043例，其中23例為境外移入，其餘均為核酸檢測與快篩陽性的本土病例。

她指出，過去24小時新增54名確診患者死亡，第五波疫情累計已有8789人染疫死亡，病死率0.74%。

● 日本

日本COVID-19疫情升溫，面對一年一度人潮大量移動的黃金週長假即將到來，首都圈1都3縣知事呼籲年輕人盡早接種第3劑疫苗。沖繩縣知事也將未來兩週視為「關鍵時期」。

日本放送協會（NHK）報導，東京都14日新增8540例確診病例，較上週四減少約200例，新增病例持續呈現難以降低的情況。

● 韓國

根據路透社分析報告，韓國單日平均新增確診居全球之冠，一天通報新增病例超過18.2萬例，占全球單日確診的1/4。

※ 歐洲

● 英國

英國14日批准法國生技公司瓦爾內瓦（Valneva）生產的COVID-19疫苗，成為世界第一個核准使用瓦爾內瓦疫苗的國家。這款疫苗的儲存條件相對便利，採用滅活技術製作疫苗，小兒麻痺和流感等疫苗都是使用此法製成 。

這也是英國批准的第6種COVID-19疫苗。英國政府去年9月曾取消與瓦爾內瓦簽訂的14億歐元疫苗供應協議。

像是瓦爾內瓦的VLA2001等疫苗，在實驗室培養病毒經過徹底不活化處理後，變得無法感染細胞或在人體內複製，但依舊能夠引發免疫系統反應。

● 德國

德國調查人員14日表示，已逮捕4名極右派反封鎖團體「聯合愛國者」（Vereinte Patrioten）成員，並指該組織計劃進行暴力攻擊，包括密謀綁架衛生部長勞德巴赫（Karl Lauterbach）。

德國檢方在與警方的聯合聲明中表示，來自「聯合愛國者」組織的嫌犯被控「準備發動爆炸攻擊和其他暴力行為」，以及「綁架知名公眾人物」。勞德巴赫證實自己是他們的目標之一，已獲得警方保護。

※ 美洲

● 美國

COVID-19造成全球供應鏈大亂，俄烏戰爭又刺激商品價格大漲，美國經濟評議會專家預期，高通膨將持續一段時間，加上多國央行緊縮貨幣政策，今年全球經濟局勢不樂觀。（編輯：陳昱婷/核稿：盧映孜）1110415