日本黃金週前 1都3縣知事籲年輕人接種第3劑疫苗

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（中央社東京14日綜合外電報導）日本COVID-19疫情升溫，面對一年一度人潮大量移動的黃金週長假即將到來，首都圈1都3縣知事今天呼籲年輕人盡早接種第3劑疫苗。沖繩縣知事也將未來兩週視為「關鍵時期」。

日本放送協會（NHK）報導，東京都今天新增8540例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例，較上週四減少約200例，新增病例持續呈現難以降低的情況。

東京都今天新增確診病例中仍舊以20多歲患者占比最高，約整體19.8%；65歲以上高齡者占比約5.8%。重症患者數持續減少，今天較13日再減2人，總數21人。

專家示警，東京都內主流病毒株已置換為傳染力更強的BA.2，「必須高度警戒疫情可能急速擴大」。

東京都政府今天公布專家針對轄內疫情狀況及醫療提供體制分析結果，其中，專家建議將防疫警戒等級維持最嚴重的第4級。

根據分析結果，在抽檢發現疑似感染Omicron變異株亞變種BA.2比率更為提升，到4月4日止的一週內，占比已增加到76.7%。

專家說，主流病毒株可說已被置換成BA.2，新增確診病例在維持高水準的情況下轉為增加的話，將造成急速感染擴大，必須高度警戒。

TBS電視台報導，日本即將迎接4月底黃金週長假，首都圈1都3縣（東京都、神奈川縣、千葉縣、埼玉縣）知事今天再度呼籲年輕族群能盡速接種疫苗。

東京都知事小池百合子說，最近20多歲年輕人確診病例數明顯增加，東京都內約5成患者年齡都在20多歲以下。

有關第3劑疫苗接種，小池說，65歲以上高齡者接種率已超過8成，但對20多歲年輕人接種率不到3成感到憂慮。1都3縣將共同大力宣導，希望年輕世代盡早接種第3劑疫苗。

埼玉縣知事大野元裕說，接種疫苗後到提高抗體效價還需要一定時間，呼籲在出遊及返鄉等人潮大量移動的黃金週長假前，能夠盡早接種疫苗。

琉球新報報導，目前日本全境疫情最嚴峻的沖繩縣知事玉城鄧尼今天舉行記者會說，接下來的兩週是攸關大家能不能在時隔3年後、重新過一個沒有任何防疫限制黃金週的關鍵時期。

為在黃金週長假前遏止疫情，玉城表達強化防疫對策的想法。

沖繩縣今天新增1426例確診病例，連續23天高於上週同日。

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沖繩縣政府面對疫情居高不下的現況，今天召集防疫對策本部會議，決定把4月28日前定位為「抑制感染擴大及繼續社會經濟活動的對策期間」。

玉城傍晚也跟經濟再生擔當大臣山際大志郎視訊會談，要求中央協助宣導民眾前往沖繩前，應先在出發地接受病毒篩檢；希望將免費PCR篩檢延長到4月底；希望中央在沖繩縣實施大規模疫苗接種方面提供協助。（譯者：黃名璽/核稿：張佑之）1110414