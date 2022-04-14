桃園增87本土 鄭文燦：若單日確診萬人啟動4措施

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

桃園市長鄭文燦14日下午表示，本日桃園共新增87例本土個案，疫情仍在升溫，目前看起來社區有感染黑數和不明感染源，因此還是要擴大疫苗接種，15日會有長者疫苗接種專案，60歲以上長者接種可獲得700元禮券和好米1包。（桃園市政府提供）中央社記者葉臻傳真 111年4月14日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉臻桃園14日電）桃園今天新增87例本土個案，市長鄭文燦表示，未來若本土確診個案每日達1000例，還是會做疫調，若達1萬例，將啟動普設社區採檢站、居家和職場定期快篩、輕重症分流4大措施。

鄭文燦下午主持COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明記者會時表示，桃園新增87例本土個案，已有65例完成疫調，這65例包括居隔轉陽22例、匡列採檢確診18例、自行採檢確診25例。

鄭文燦說，目前大小傳播鏈有32條，今天有25條傳播鏈有新增個案，比較重要的包括仁和國中傳播鏈、龍山國小傳播鏈、楓樹國小傳播鏈。

鄭文燦說，仁和國中傳播鏈是從跆拳道教學引起，今天新增4例，累計已達19例，已請教育局針對因為確診案沒辦法參加比賽的跆拳道選手，給與特別支持。

鄭文燦表示，龍山國小傳播鏈是與安親班有關，今天新增10例，累計達17例；楓樹國小傳播鏈，由於集中在同補習班，今天新增2例，累計15例；上述3所學校都停課10天，居隔師生也要多次採檢。

鄭文燦表示，另有一起屏東溯溪團相關案情，已採檢出2例，預計還會增加。另有龜山華亞科技園區某科技大廠，職場採檢241人，已有移工確診，預計會累計至一定數字，會列明天個案。

鄭文燦也說，專案採檢部分，蘆竹消防分隊有1名同仁在外縣市的家裡確診，經採檢分隊和大隊77人，全數陰性；陸軍某部隊因為有確診者，採檢158人，有2人陽性，陰性的156人仍需在營居隔。

鄭文燦表示，疫情仍在升溫，目前看起來社區有感染黑數和不明感染源，因此還是要擴大疫苗接種，明天會有長者疫苗接種專案，60歲以上長者接種可獲得700元禮券和好米1包。

鄭文燦也說，針對未來確診個案增加，有縣市認為日增1000例以上就不公佈足跡，但原則上，在1000例左右的情況，桃園還是會盡力掌握傳播鏈輪廓、匡列隔離採檢，因此疫調還是會做。

鄭文燦說，若未來確診案例達每日1萬人，有幾個措施是必要的，第1、普設社區採檢站、降低社區黑數；第2、居家定期快篩，特別是在出入比較複雜的場所，或參加旅遊、大型活動之後；第3、職場的定期篩檢，職場要設防疫官，針對健康管理定期快篩。

第4是輕重症分流，重症才進醫院，輕症可以在家照顧，或到旅館、集中檢疫所；在家居隔照顧的部分，市府也建立起一套醫護人員線上諮詢系統，同時和藥師公會達成社區藥局送藥服務，其他包括生活物資、生活垃圾處理等，也會同步成立居家照顧關懷中心，讓輕症在家者也得到適當照顧。

針對學校停課標準部分，鄭文燦說，會根據實際疫調進行，如果有風險，當然就要停課10天，這是基本防疫原則，必須要沒有風險，經過全校篩檢後才能復課。（編輯：方沛清）1110414