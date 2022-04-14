4/14本土增874例新北最多 60多歲中症男沒打過疫苗[影]

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（中央社記者張茗喧、江慧珺台北14日電）指揮中心指揮官陳時中說明，今天台灣新增874例本土病例，以新北市360例最多；另新增1例中症個案狀況穩定，為60多歲男、從未接種疫苗，目前醫療量能仍有餘裕。

本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情快速升溫，中央流行疫情指揮中心宣布，今天新增874例本土病例，再創台灣COVID-19疫情史上新高，境外移入增108例。

指揮官陳時中表示，今天新增的本土病例共分布19縣市，以新北市360例最多，其次為台北市164例、桃園市87例、基隆市60例、花蓮縣46例。

陳時中指出，今天沒有新增死亡個案，但新增1例中症，為本國籍60多歲男性、沒接種過疫苗，本身有慢性精神疾病病史，血氧一度低至93％，胸部X光顯示無明顯肺炎，目前住院隔離並以瑞德西韋治療，狀態穩定。

據統計，國內累計17例COVID-19中症個案、2例重症患者，其餘99.66％均為輕症或無症狀。

在醫療量能方面，陳時中表示，目前全台專責、負壓病床共有4898床，其中空床數2808床、空床率57.3％；中央集中檢疫所共50家，共有6570床、空床數2675床、空床率40.7％；地方加強型防疫旅館5家共785間空床，其中87床空床、空床率約11.1％。（編輯：陳清芳）1110414

影片來源：衛生福利部疾病管制署

（指揮中心提供）

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