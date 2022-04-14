陳時中鼓吹安裝「社交距離」App 形成保護網

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衛福部長陳時中（左）與新北市長侯友宜（右）14日透過視訊裝置，關懷正在居家照護的女姓確診者，關心她健康與生活上是否有需要協助處，也提醒定期填寫健康問卷。中央社記者黃旭昇新北攝 111年4月14日

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（中央社記者黃旭昇新北14日電）衛福部長陳時中今天鼓吹大家安裝手機社交距離App，往後指揮中心記者會，記者須安裝才能參加。他也肯定新北率先啟動COVID-19居家照護，並說唯有團結合作抗疫才會成功。

新北市長侯友宜13日已宣布全面啟動COVID-19（2019冠狀病毒疾病）居家照護，今天特別舉辦全面啟動儀式，邀衛生福利部長陳時中與中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥參加，聽取簡報並參觀市府層級的關懷中心。

陳時中與侯友宜同時透過視訊裝置，關懷正在居家照護的一名女性確診者，關心她健康與生活上是否有需要協助處，也提醒定期填寫健康問卷，讓「新北iCare健康雲」紀錄與監測。

陳時中致詞表示，面對新型態的病毒株傳播速度，目前防疫最重要的是將確診病患依照症狀分流，讓醫療量能得以保存。居家照護比較需要克服的是社區溝通，除居家照護也可輔以加強型檢疫旅館或集中檢疫中心，讓病患安心被照顧。

他表示，接種疫苗逐漸普及、治療藥物逐漸添購，讓「台灣防疫新模式」更有信心；新北居家照護的分流與各團體合作協助的模式，「能做到這樣子非常不容易，一定可以讓防疫成功」。

陳時中說，中央與新北有良好的溝通才會有良好的合作，唯有團結合作抗疫才會成功，並讓確診者在醫療與生活上獲得照護。其他高風險的縣市，也希望儘早啟動居家照護。

陳時中接受聯訪時從西裝口袋秀出手機呼籲，使用「社交距離」App不僅互相保護、沒有洩漏個資風險，也可加強防疫效率、形成保護網，請大家要安裝以普及化，提升保護效果，也不必擔心是否與確診者公共足跡重疊。今天起，參加指揮中心記者會的媒體，也會被要求安裝此App。

侯友宜說，確診人數達到一定數量時不公布足跡，主要是未公布的場所不代表沒有危險性，因此，公布足跡意義不大。新北雖推動居家照護，但應做的篩檢與匡列仍依照中央指引實施。

侯友宜並將「新北市COVID-19居家照護關懷方案手冊」獻給陳時中，並歡迎各縣市依照新北的模式，彈性調整各自需求以照顧確診者。他說，新北市居家照護試營運至昨天全面啟動以來已收治150名被照顧者，他也請核心醫院在評估時可從寬認定分流的資格，並呼籲社區多給予支持。

參加啟動儀式的還有承接新北市居家照護的7家核心醫院院長，包括亞東醫院院長邱冠明、淡水馬偕醫院院長洪大川、台北慈濟醫院院長趙有誠、雙和醫院院長程毅君、輔大醫院院長王水深、土城醫院院長黃璟隆、新北市立聯醫院長項正川。

協助送藥到府的新北市藥師公會理事長許有杉、新北市藥劑生公會理事長洪裕貴接受中央社記者訪問表示，已經有193家社區藥局、254名藥師報名願意協助居家照護送藥，人數與家數持續增加中。（編輯：李錫璋）1110414

衛生福利部長陳時中（站者前中）14日參觀新北市政府居家照顧關懷中心，由市長侯友宜（站者前左）說明中心對COVID-19確診者的醫療與生活照顧。中央社記者黃旭昇新北攝 111年4月14日

新北市長侯友宜（圖）14日將「新北市COVID-19居家照護關懷方案手冊」獻給衛福部長陳時中，並歡迎各縣市依照新北的模式，彈性調整各自需求以居家照護確診者。中央社記者黃旭昇新北攝 111年4月14日

衛生福利部長陳時中（圖）14日出席新北市府COVID-19居家關懷中心啟用儀式，肯定新北居家照護的分流與各團體合作協助的模式，強調「能做到這樣子非常不容易」。中央社記者黃旭昇新北攝 111年4月14日