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疫情4/300

確診者醫療分流新制 14日起醫院僅收治滿70歲、中重症等4類個案

2022/4/14 14:24（4/14 14:39 更新）
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COVID-19本土病例大增，指揮中心14日宣布輕重症分流新制。（示意圖／圖取自Pexels圖庫）
COVID-19本土病例大增，指揮中心14日宣布輕重症分流新制。（示意圖／圖取自Pexels圖庫）
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（中央社記者張茗喧、江慧珺台北14日電）COVID-19本土病例大增，指揮中心今天宣布輕重症分流新制，即日起只有70歲以上、血液透析、懷孕36週以上孕婦、中重症等4類患者送醫，其餘送集中檢疫所或居家照護。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，但根據中央流行疫情指揮中心統計，多達99%確診病例都是輕症或無症狀個案，且新北市今天宣布啟動居家照護，指揮中心今天下午也在疫情記者會中宣布調整COVID-19確定病例輕重症分流收治條件，以強化醫療應變量能。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，未來只有4類個案確診後會送到醫院，包括70歲以上高齡者、血液透析患者、懷孕36週以上孕婦、中重症患者，其餘染疫個案將送集中檢疫所或居家照護；若住院患者已無住院需求，不用等到解除隔離，就可直接下轉至加強版集中檢疫所、防疫旅館或居家照護。

羅一鈞也重申，加強版集中檢疫所及防疫旅館主要收治無症狀、輕症（含機場落地採檢PCR陽性）且未滿70歲、生活可自理或有陪同照顧者（如孩童）、懷孕未滿36週的確診者。

羅一鈞表示，在開放居家照護的縣市方面，主要收治未滿65歲且無血液透析、無懷孕且符合居家照護條件者；不符居家照護條件者，依分流收治原則送加強版集中檢疫所/防疫旅館或醫院。

羅一鈞也指出，專責病房、加強版集中檢疫所/防疫旅館在場地允許的狀況下，均以2人1室收治，不限家人、同住或同行者；加強版集中檢疫所/防疫旅館如房型允許，也可同室收治2人以上，但以家人、同住或同行者為限。

指揮中心呼籲地方政府及醫療機構配合落實執行社區確診病例輕重症分流，以確保確診者健康權益；指揮中心將持續視疫情變化滾動式調整確診病例照護措施，以兼顧病人安全及醫療量能。（編輯：陳政偉）1110414

（中央社製圖）
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（指揮中心提供）
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（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
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