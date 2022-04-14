嘉縣精忠營區確診再添1例達25人 進入收斂狀態

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嘉義縣衛生局長趙紋華14日指出，13日補教師及超商員工確診案，六腳鄉五安宮擴大篩檢站及嘉義長庚等醫院共篩檢675人，全數PCR採檢陰性。（嘉義縣政府提供）中央社記者蔡智明傳真 111年4月14日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣14日電）嘉義縣今天公布精忠營區居隔中1名新兵因出現症狀、13日PCR採檢確診，精忠營區群聚累計確診25人，都是輕症與無症狀者，全案逐漸進入收斂狀態。

嘉義縣政府今天發布新聞稿表示，精忠營區同梯入伍高密度接觸群聚感染，再增1名新兵確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），為案30344，全案累計已25人確診。

衛生局長趙紋華告訴中央社記者，昨天精忠營區無案例，今天只有1人，顯示全案逐漸進入收斂狀態，目前確診者已有2人出院返家，而且確診者都是輕症與無症狀。

另外，13日補教師及超商員工確診案，六腳鄉五安宮擴大篩檢站及嘉義長庚等醫院共篩檢675人，全數PCR採檢陰性。

趙紋華表示，今天嘉義長庚和衛福部朴子醫院持續提供篩檢服務，民眾如有足跡重疊者，請儘快前往採檢，報告未出爐前請勿外出。

趙紋華指出，嘉義縣疫苗接種率第1劑81.2%，第2劑75.8%，分居全國第6及第9名，但第3劑僅達48.7%，尤以長輩屢催不打令人擔憂；提醒鄉親本土疫情延燒，打滿3劑可讓重症住院風險降低15倍。

趙紋華呼籲民眾，鼓勵家中長輩儘快接種，5月31日前65歲以上長者凡接種任1劑疫苗，贈送新台幣500元等值獎勵品，請速洽嘉義縣各鄉鎮市衛生所或合約院所，隨到隨打，或上嘉義縣衛生局網站查詢。（編輯：陳仁華）1110414