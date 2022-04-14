接觸確診者趕緊投保？ 明台產險延後防疫保單生效日

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（中央社記者謝方娪台北14日電）搶買防疫保單熱潮再起，為避免民眾明知已接觸確診者而趕緊投保，影響其他保戶權益，明台產險今天宣布，網路投保防疫保單的生效日將定為投保日後第5天起才生效。堪稱是產險業率先開出第一槍，延後生效期降低理賠爭議。

此外，明台產險宣布即日起停止線下業務員送件、官網也暫時關閉防疫險投保功能，在保單改版完成後將統一改為官網網路投保。

疫情升溫，單日新增本土確診者逼近千例，再催動一波防疫保單買氣，產險業者考量風險胃納，紛紛啟動保單下架、改版，不過，因大量民眾湧入產險公司網站搶搭投保末班車，也造成多家產險公司網站持續卡頓。

民眾最關注防疫保單確診和隔離定額補償保額，和泰產險、明台產險防疫保單網路討論度飆高，也因民眾大量湧入投保，和泰產險13日晚間已悄悄下架其中一張隔離賠新台幣4萬元的防疫保單，明台產險網站防疫險頁面目前則顯示「很抱歉防疫險商品調整中，暫時關閉防疫險投保功能，造成不便請多見諒」。

明台產險指出，4月起疫情趨於嚴峻，防疫保單近期每日均有上萬人投保、甚至半夜12時都有數千人掛在線上等候投保，整體投保累計件數超過原先設定的風險管控胃納標準，造成網路流量與作業人力超載。

明台產險決議即日起停止線下業務員人工送件、未來統一改由官網網路投保，明台產險說明，目前正進行費率重新精算調整商品、同時擴充網站頻寬，因此網站暫時關閉防疫險投保功能，未來重新開放投保後，也將定期動態調整投保方案。

明台產險說，有鑑於產險同業已發生不少投保後隨即因隔離或確診而申請理賠出險的案件，若透過傳統線下通路進件，層層轉送時間及流程較冗長，難以判斷要保收件、保險生效及出險時間先後，容易產生核保或理賠爭議，透過網路投保則有明確記載的系統時間得以釐清，因此調整投保管道。

明台產險進一步指出，Omicron潛伏期更短一般為3天，為了避免已接觸確診者的高風險民眾「逆選擇投保」，影響其他保戶權益，為避免理賠爭議，網路投保生效日將設定在投保當天後的第5天生效，若是在生效日前遇到隔離或確診仍無法理賠。

同時，為方便保戶理賠申請，明台產險未來將比照車險及寵物險，開發透過官網或Line進行理賠申請通知的方式，方便民眾在隔離期間透過手機遠端申請理賠，避免人與人接觸傳染風險。（編輯：潘羿菁）1110414