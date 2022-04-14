因應政院聯絡人確診足跡 立院清消自主健康監測

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行政院一位國會聯絡人傳出確診，13日足跡到過立法院教育及文化委員會的公聽會現場。對此，立法院14日對相關會議室進行清潔消毒，並提醒院內單位做好自主健康監測。（立法院提供）中央社記者范正祥傳真 111年4月14日

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（中央社記者范正祥台北14日電）行政院一名國會聯絡人確診，由於13日足跡到過立法院教育及文化委員會的公聽會現場。立法院今天對公聽會使用的會議室進行清潔消毒，並提醒院內單位做好自主健康監測。

立法院發布新聞稿，指行政院一名國會聯絡人確診嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19），昨天曾參加立法院教育及文化委員會會議，立法院今天已對群賢樓101會議室進行清潔消毒，後續仍請與足跡有關的院內單位，做好自主健康監測，如有發燒、感冒等不適症狀，請速就醫並勿進入院區。

為了緊急清潔消毒，立法院教育及文化委員會今天臨時更換場地開會，改至9樓大禮堂。教育及文化委員會召委、國民黨立委林奕華回應媒體詢問時說，今天上午8時許，接獲教育及文化委員會主秘通知，指行政院聯絡人有確診狀況，所以立法院告知今天開會場地另換會議室，改至群賢樓9樓大禮堂。

對於外界關切行政院聯絡人確診是否會造成立法院防疫緊張，林奕華指出，經過大致了解，行政院聯絡人與其他部會聯絡人，平日工作性質不一樣，部會聯絡人平日會與立委、立委助理及會場工作人員互動，但是行政院聯絡人就只是來立法院聽開會的內容，在固定的位子，也不會與任何人聊天講話，「我們對於行政院聯絡人完全不認識」，是因為今天傳出有這樣的情況，才了解「有這麼一個人」。

林奕華表示，由於行政院聯絡人不會與任何人聊天講話，所以在傳出有行政院聯絡人確診之後，立法院這邊才會決定以換個地方開會的方式來做因應，因為立法院如果不開會，必須經過立法院長、秘書長及黨團協商，才能做不開會的決定。

對於確診的行政院聯絡人昨天到過教育及文化委員會的公聽會現場，林奕華說，教育及文化委員會今天開會先換場地，繼續進行會議；至於後續有無進一步處理，希望立法院和中央流行疫情指揮中心了解之後，能給更清楚的指引。（編輯：林興盟）1110414