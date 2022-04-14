4/14全台確診足跡 雙北增524例曾赴鼎王麻辣鍋、健身房等地
2022/4/14 15:09（4/14 20:29 更新）
國內本土疫情持續，高雄市政府在同盟公園持續開設車來速篩檢站，提供民眾免下車採檢服務，14日午後不少機車騎士前往採檢。中央社記者董俊志攝 111年4月14日
（中央社網站14日電）國內今天新增874例本土病例，以新北市360例最多，台北市164例次之。沒有新增死亡個案，但新增一例中症，為本國籍60多歲男性、從未接種過疫苗。各縣市陸續公布個案足跡，中央社為您整理全台確診者足跡。
基隆市
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台北市
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新北市
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桃園市
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新竹縣
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新竹市
（圖取自facebook.com/taiwango0527）
苗栗縣
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南投縣
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彰化縣
（彰化縣政府提供）
台南市
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高雄市
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屏東縣
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花蓮縣
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