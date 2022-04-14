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疫情1/300

4/14全台確診足跡 雙北增524例曾赴鼎王麻辣鍋、健身房等地

2022/4/14 15:09（4/14 20:29 更新）
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國內本土疫情持續，高雄市政府在同盟公園持續開設車來速篩檢站，提供民眾免下車採檢服務，14日午後不少機車騎士前往採檢。中央社記者董俊志攝 111年4月14日
國內本土疫情持續，高雄市政府在同盟公園持續開設車來速篩檢站，提供民眾免下車採檢服務，14日午後不少機車騎士前往採檢。中央社記者董俊志攝 111年4月14日
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（中央社網站14日電）國內今天新增874例本土病例，以新北市360例最多，台北市164例次之。沒有新增死亡個案，但新增一例中症，為本國籍60多歲男性、從未接種過疫苗。各縣市陸續公布個案足跡，中央社為您整理全台確診者足跡。

基隆市

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台北市

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新北市

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桃園市

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新竹縣

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新竹市

（圖取自facebook.com/taiwango0527）
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苗栗縣

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南投縣

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彰化縣

（彰化縣政府提供）
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台南市

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高雄市

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屏東縣

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花蓮縣

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