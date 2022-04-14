屏東增4例確診 2家小吃店群聚相關已60例

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屏東縣政府14日公布4例本土確診個案，分別與「天上人間」小吃部、「可愛」小吃部有關；截至14日止，2家小吃店共累計相關確診者已達60例。圖為縣府派員完成相關足跡清消。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真 111年4月14日

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（中央社記者郭芷瑄屏東縣14日電）屏東縣政府今天公布4例本土確診個案，分別與「天上人間」小吃部、「可愛」小吃部有關；截至今天為止，2家小吃店共累計相關確診者已達60例。

屏東縣政府發布新聞稿指出，今天新增4案，共匡列51人進行採檢，其中20人居家隔離、31人自主健康管理。

今天公布的案例與「天上人間」小吃部相關有2例，案30031因先生（案26792）曾至「天上人間」消費被匡列居家隔離，在居隔期期陰轉陽；案30345則是先生與「天上人間」確診者案27526接觸被匡列居隔，先生出現發燒、咳嗽等症狀，她自行購買快篩試劑篩檢陽性，送醫後PCR採檢確診。

另外2例與「可愛」小吃部有關，案30346曾與「可愛」小吃部確診者案29539接觸被匡列居隔，並在隔離前採檢陽性確診；案30347曾至「可愛」小吃部與老闆娘案28821聊天，13日自行前往醫院篩檢呈陽性確診。

縣府表示，目前與「天上人間」小吃部直接相關的確診案例屏東縣有39例、外縣市1例，衍生確診者有11例，累計共51例；與「可愛」小吃部直接相關的累計有9例，都在屏東縣。2家小吃部共累計相關確診者達60例。（編輯：陳仁華）1110414