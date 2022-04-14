確診者若拒傳資料至社交距離App 陳時中：有法可罰

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疫情指揮中心指揮官陳時中14日表示，確診者若不願上傳確診資料至社交距離App，有法可罰。圖為台北小巨蛋外民眾等待入場演唱會。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張茗喧、江慧珺台北14日電）指揮中心大力推廣社交距離App，但確診者若不願上傳確診資料，恐難發揮通知效果。指揮官陳時中今天表示，雖有法可罰，還是會先以電話通知，希望民眾配合防疫。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中近日一再呼籲民眾下載「台灣社交距離App」強化科技疫調，但必須有大量民眾使用才能發揮效果，昨天更表示「記者訪問我也要上好App」。

指揮中心今天起就在記者會入口檢查記者手機是否啟用社交距離App，確認下載啟用後才能進入記者會場。

陳時中下午在疫情記者會中表示，社交距離App是一個大家互相保護的機制，正如近日一再強調，民眾不會每天都和全台2300萬人都見到面，但只要見面的人都有下載，接觸的訊息就很完整，通知上也比實聯制還要快。

有媒體好奇，儘管指揮中心大力推廣社交距離App，但只要確診者不願上傳確診資料，接觸者仍然不會接到相關警訊。

陳時中坦言，這確實是令人擔憂的地方，雖然可依傳染病防治法強制要求確診者必須使用並上傳確診資料，也沒有所謂資安、隱私的顧慮，但現階段還是會以電話通知的方式，希望確診者自主上傳，不希望以傳染病防治法來管，大家都是高水準台灣人，主動配合能保護自己也幫助別人。

陳時中說，一旦有人確診，接獲訊息的大部分是好友、接觸較多的人、一起吃飯的人，當然有責任要分享確診的訊息，讓朋友及早知道、快篩，不但保護自己也保護家人，呼籲之後碰到親友除了要問「疫苗打了沒」，也要多問一句「社交距離App下載了沒」，主動協助應變對於控制疫情很有幫助。（編輯：管中維）1110414