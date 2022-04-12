社交距離App優化 建議餐廳、演唱會或遶境先使用

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疫情指揮中心12日表示，「台灣社交距離App」功能已優化，建議餐廳、市場、演唱會或遶境等場域或活動可優先使用。（圖取自App Store網頁apps.apple.com）

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（中央社記者陳婕翎、江慧珺台北12日電）台灣朝正常生活、積極防疫方向前行，指揮中心今天表示，「台灣社交距離App」功能已優化，建議餐廳、市場、演唱會或遶境等場域或活動可優先使用，作為科技防疫工具。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未歇，中央流行疫情指揮中心表示，台灣防疫進入以正常生活、積極防疫、穩健開放為原則的「新台灣模式」，為強化民眾自主防疫、提升疫情調查效率及發掘可能風險個案，優化「台灣社交距離App」實聯制措施等相關功能，鼓勵民眾下載使用，落實自主防疫。

指揮中心資訊組組長簡宏偉今天在疫情記者會上指出，「台灣社交距離App」（下載連結：iOS、Android）在民眾廣泛使用下才能發揮最大成效，為提高「台灣社交距離App」使用率，將鼓勵公務機關及關鍵基礎設施提供者的工作人員安裝使用，並鼓勵一般民眾一起使用。

指揮中心也建議特定或不特定的多數人進入場域或特定活動時，如餐廳、市場、演唱會或遶境等場域或活動，優先使用此App作為科技防疫工具，在後續實聯通知上會更快速精準。

除了簡訊實聯制，「台灣社交距離App」也是科技防疫一大利器，且在通知確診個案相關接觸者上，較現行實聯制作法更快速且精準。「台灣社交距離App」將搭配現行簡訊實聯制，民眾進入場域時僅需出示App畫面，得免用其它實聯制措施，提供更便利自主防疫方式。

簡宏偉說，「台灣社交距離App」只要下載安裝，無須註冊及登錄資料，主要利用藍牙技術，記錄相關資料。為了更全面性地使用，指揮中心優化此App功能，包含「首頁動態畫面」及「確診者上傳接觸資料」等部分，「首頁動態畫面」為方便用戶確認App是否正常運作。

「確診者上傳接觸資料」則由衛生單位通知確診民眾操作App以取得驗證碼後，由系統上傳其隨機ID及活動區間資料。用戶App每15分鐘會產生1個隨機ID，並利用藍牙訊號記錄曾接觸的隨機ID，App每日比對確診者上傳的隨機ID。

簡宏偉說，一般民眾僅需開啟藍牙功能，如經配對出曾與確診者有接觸紀錄，App便會發出警告通知以提醒用戶，達到實聯通知效果。「台灣社交距離App」已於App Store及Google Play雙平台發布最新版本，鼓勵未安裝民眾下載使用，並提醒已安裝民眾儘速更新。（編輯：張雅淨）1110412

（指揮中心提供）

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