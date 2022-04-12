全校停課標準放寬 10個或1/3班級停課停止到校

（中央社記者許秩維台北12日電）教育部長潘文忠今天表示，自明天起調整暫停實體課程標準，高中以下學校確診個案就讀班級學生，均列為密切接觸者並進行居隔；在疫調期間，確診者校內足跡接觸者暫停實體課1至3天。

潘文忠今天出席中央流行疫情指揮中心記者會，宣布修正後的校園因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情暫停實體課程實施標準，以確診個案的密切接觸者及篩檢結果，決定暫停實體授課的範圍、期限及恢復實體課程時機，自明天開始實施，已進行停課的學校，則按照原有程序進行。



潘文忠說明，暫停實體課程將以班級為原則，暫停實體課程期間，以彈性措施保障學生受教權益；當校園出現確診個案時，由學校「防疫長」提供確診個案足跡資料（如教師授課班級、學生上課紀錄及活動歷程等），並配合疫調，由衛生單位匡列確診個案的密切接觸者。



針對高中以下學校，潘文忠指出，確診個案就讀班級的學生均列為「密切接觸者」並進行居家隔離，班級於居隔期間暫停實體課10天，如篩檢結果全數陰性，全班恢復實體課；疫調期間，確診個案校內足跡的接觸人員暫停實體課1至3天，並進行自我健康監測，學校也應進行環境清潔消毒。



大專校院部分，潘文忠表示，疫調期間，確診個案參與的社團、搭乘交通車、同住宿舍、餐廳用餐等活動足跡的接觸人員，暫停實體課程1至3天，人員應進行自我健康監測，學校並應進行環境清潔消毒。



衛生單位將針對確診個案校內足跡進行疫調，潘文忠提到，確診個案授課或修課班級如無被匡列為密切接觸者，則恢復實體課程，如有被匡列密切接觸者，密切接觸者須居家隔離並進行篩檢；密切接觸者篩檢結果如為陰性，其授課或修課班級可恢復實體課程。



潘文忠提到，高中以下學校全校有1/3以上班級或10班以上暫停實體課10天，全校可暫停實體課，短期補習班和幼兒園也比照辦理；大專校院如有1/3以上科、系、所的班組暫停實體課10天，全校可暫停實體課，教職員工生應進行自我健康監測。（編輯：陳政偉）1110412

教育部修正暫停實體課程實施標準。（教育部提供）

（教育部提供）

（教育部提供）

（教育部提供）

（教育部提供）