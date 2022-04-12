班上或學校出現確診者 高中以下、大專校院停課標準一次看

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教育部修正暫停實體課程實施標準，13日起高中以下全校有1/3班級或10班以上暫停實體課10天，全校可暫停實體課。圖為台北市南港區一所國小實施清消。（中央社檔案照片）

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（中央社網站12日電）教育部13日起調整各級學校因應防疫暫停實體課程標準，高中以下學校確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）個案就讀班級學生，均列為密切接觸者並居家隔離；在疫調期間，確診者校內足跡接觸者暫停實體課1至3天。大專院校停課標準略有不同。中央社整理資訊帶你快速了解。

這波本土疫情有99%以上個案為輕症或無症狀，中央流行疫情指揮中心認為持續大規模停課會影響學生受教權。教育部下午公布新版停課標準相關細節，暫停實體課以班級為原則，大規模班級停課才會全校停課。

高中以下有確診個案

全校停課標準

全校有1/3以上班級或10班以上暫停實體課10天，全校可暫停實體課，教職員工生應自我健康監測。

短期補習班和幼兒園比照辦理。

確診個案同班同學

因長時間共同生活學習，均列為「密切接觸者」，進行居家隔離。居家隔離期間暫停實體課10天，待篩檢結果全數為陰性，全班恢復實體課。

確診個案校園接觸者

疫調期間，確診個案修課、授課班級，以及參與的社團、搭乘交通車、同住宿舍、餐廳用餐等接觸人員，暫停實體課1至3天，等待疫調結果，並自我健康監測，學校也應環境清潔消毒。

疫調結果出爐後

1.確診個案修課或授課班級

有密切接觸者：暫停實體課至密切接觸者篩檢結果完成，如為陰性，修課或授課班級可恢復實體課。

沒有密切接觸者：恢復實體上課。

2.確診個案接觸人員

被匡列密切接觸者：居家隔離並篩檢。

不是密切接觸者：恢復實體上課。

大專校院有確診個案

全校停課標準

學校有1/3以上科、系、所的班組暫停實體課10天，全校可暫停實體課，教職員工生應自我健康監測。

學校或校（區）暫停實體課程實施期間，可縮減上課週數，採1學分18小時彈性修課，以線上課程或於週間補課等方式辦理。

確診個案校園接觸者（含同班同學）

疫調期間，確診個案修課、授課班級，以及參與的社團、搭乘交通車、同住宿舍、餐廳用餐等接觸人員，暫停實體課1至3天，等待疫調結果，並自我健康監測，學校也應環境清潔消毒。

疫調結果出爐後

1.確診個案修課或授課班級

有密切接觸者：暫停實體課至密切接觸者篩檢結果完成，如為陰性，修課或授課班級可恢復實體課。

沒有密切接觸者：恢復實體上課。

2.確診個案接觸人員

被匡列密切接觸者：居家隔離並篩檢。

不是密切接觸者：恢復實體上課。（編輯：王靖怡）1110412

（教育部提供）

（教育部提供）