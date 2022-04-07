COVID-19疫苗第3劑如何預約？去哪裡接種？QA一次看

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（中央社網站7日電）COVID-19本土疫情升溫，民眾接種疫苗需求增加。1922預約平台4月1日退場後，該如何預約第3劑COVID-19疫苗？隨到隨打站有哪些？中央社整理資訊帶你快速了解。

Q：哪些人可以接種第3劑？

A：18歲以上只要打第2劑間隔滿12週的民眾，都可以接種。

Q：第3劑可接種什麼廠牌疫苗？

A：前2劑接種莫德納、高端或BNT疫苗的民眾，第3劑可自選半劑量莫德納疫苗或全劑量高端、BNT、AZ疫苗。

若前2劑接種AZ疫苗者，第3劑可以選擇半劑量莫德納疫苗或全劑量高端、BNT疫苗。混打者以第2劑施打廠牌來選擇。

Q：如何預約疫苗？要去哪裡接種？

A：可到疾管署網站，進入「COVID-19疫苗接種院所地圖」，在右上角點選欲接種的疫苗劑別（1、2劑或追加劑）與廠牌，再依據縣市與行政區，查詢提供疫苗施打的醫療院所，進行電話預約。疾管署也公布各縣市隨到隨打疫苗接種站，民眾可前往指定地點接種。

民眾可在「COVID-19疫苗接種院所地圖」查詢提供疫苗施打的醫療院所，進行預約。（圖取自疾管署通網頁antiflu.cdc.gov.tw）

部分縣市自行推出線上預約平台，台北市重啟「新冠肺炎COVID-19疫苗接種預約系統」，每週二、三開放預約下週接種時間，不限戶籍皆可預約，民眾可選在台北市立聯合醫院院外門診、合約診所、中型接種站等地接種。

高雄市4月8日與9日分別在捷運左營站、三多站、美麗島站光之穹頂大廳等三地，設立莫德納疫苗接種站，民眾可至「高雄市新冠肺炎疫苗接種預約系統」預約，或至現場登記。

高雄市捷運左營站、三多站、美麗島站光之穹頂大廳，皆有設立莫德納疫苗接種站。（高雄市政府提供）

Q：打疫苗要帶什麼？

A：接種前應備妥小黃卡及健保卡或其他可證明身分證件，並接受醫生評估。18歲至20歲民眾如自行前往接種，要帶家長簽具的意願同意書；若由家長陪同前往，本人與家長要在現場共同簽署意願同意書。

Q：一定要打第3劑嗎？很重要嗎？

A：美國疾病管制暨預防中心（CDC）分析1440名重症死亡病例，發現其中1133人完全沒接種疫苗、277人打過2劑、30人打過3劑。台大醫院院長吳明賢說，這研究不僅凸顯打疫苗的重要性，也顯示老年人或有慢性心肺疾病、糖尿病的患者是重症高風險族群，建議民眾打滿3劑。

根據美國CDC研究，長者和糖尿病患者為染疫重症高風險族群。（指揮中心提供）

Q：哪一款疫苗副作用比較小？

A：台大醫院內科部主治醫師謝思民表示，如果訴求抗體效價最高，同屬mRNA疫苗的莫德納、BNT疫苗是最佳選擇。但mRNA疫苗副作用通常較大，可能得忍受可能出現腋下淋巴腫痛、肌肉痠痛、發燒等較嚴重的副作用。如果先前接種mRNA疫苗已經有嚴重不良反應的民眾，或只想取得基本保護力者，不妨選擇次單位蛋白疫苗的高端疫苗。

Q：在國外接種2劑疫苗，返台可以打第3劑嗎？

A：返國後須先到衛生所或健康服務中心補登國外接種紀錄。符合施打追加劑資格者，可帶國外接種紀錄、健保卡或相關身分證明文件，到COVID-19疫苗合約院所施打疫苗。若接種非世衛核准緊急使用清單中COVID-19疫苗，視同無效劑次，可於與最後一劑間隔28天後，在國內先完成基礎劑接種，再依規定施打追加劑。（編輯：趙敏雅、曹亞沿）1110407