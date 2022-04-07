網傳BNT疫苗副作用達千種 陳時中闢謠籲勿轉傳

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（中央社記者張茗喧、陳婕翎、江慧珺台北7日電）近日網傳一則訊息，細數輝瑞BNT疫苗多達1000種副作用。指揮中心指揮官陳時中今天強調此為假訊息，國內的疫苗都經過嚴格審查並持續監控安全性，呼籲別再轉傳。

近日社群媒體上瘋傳「FDA敗訴！輝瑞被迫公開疫苗數據！副作用足足9頁」訊息，指出輝瑞BNT的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗副作用相當多，引發民眾恐慌。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中駁斥謠言，強調這是網路的假訊息，BNT疫苗絕對沒有謠言中所稱的情形，呼籲民眾收到後別再轉傳。

陳時中強調，國內核准專案輸入、製造的COVID-19疫苗包括輝瑞BNT、莫德納、AZ與高端疫苗，每一款都是經過衛福部食品藥物管理署嚴謹審查廠商所提供的疫苗品質管制資料、非臨床藥毒理試驗資料及人體臨床試驗報告，確認疫苗的品質、安全及療效後，才予以核准，民眾可安心接種。

陳時中解釋，COVID-19疫苗和其他藥品一樣都有少數副作用，BNT疫苗常見的副作用包括注射部位疼痛、疲勞、頭痛、肌肉痛、畏寒、關節痛、發燒和注射部位腫脹等。

陳時中說，為確保COVID-19疫苗上市後的安全性，政府已建立COVID-19疫苗安全資訊主動監控機制，除持續監控國外衛生主管機關發布的COVID-19疫苗安全警訊外，也設有「疫苗不良事件通報系統」（VAERS）接受各界通報，蒐集、分析及評估國內COVID-19疫苗不良事件，並藉由收集相關安全資訊，監控其安全性。

他指出，一旦發現具有未知或未預期的風險，就會立即啟動再評估機制，重新評估其療效與風險並確認是否須採取相關風險管控措施。

陳時中也呼籲，民眾接種疫苗後若出現任何不良情況，都可以通報為不良事件，但不代表直接與疫苗接種有因果關係，仍需要經過嚴謹的審查才能確立與疫苗的相關性。（編輯：陳政偉）1110407