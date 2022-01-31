假消息滿天飛 Spotify祭新措施打擊不實抗疫資訊

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（中央社斯德哥爾摩30日綜合外電報導）音樂串流服務龍頭Spotify陷入散播疫苗假訊息爭議，引來各方撻伐抵制。Spotify今天宣布，將開始引導討論COVID-19的Podcast聽眾了解更多疫情相關資訊。

全球疫情未歇，對疫苗的質疑聲浪此起彼落，加拿大老牌搖滾傳奇歌手尼爾楊（Neil Young）日前痛批Spotify淪為散布疫情不實訊息及陰謀論的平台。尼爾楊先前發表公開信表示，每集有1100萬聽眾收聽喬羅根（Joe Rogan）在Spotify上的Podcast，喬羅根卻散布有關疫苗的假消息，這可能導致他人死亡，他不想與喬羅根一同出現在Spotify，因此要求Spotify將自己的音樂下架。

醫療專家也呼籲Spotify建立防制假訊息政策，阻止喬羅根再三傳播有關COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗的不實資訊。

54歲的喬羅根不鼓勵年輕人接種疫苗，並提倡在藥品仿單標示外使用抗寄生蟲藥物伊維菌素（Ivermectin）來治療COVID-19。

法新社報導，薩塞克斯公爵和公爵夫人（Duke and Duchess of Sussex）哈利與梅根也對Spotify充斥假消息表示憂心，但重申他們會繼續使用這個平台來發布訊息。

Spotify執行長艾克（Daniel Ek）在聲明中說：「我們正在努力為所有探討COVID-19的Podcast節目增添內容諮詢。」

艾克說，這將引導聽眾前往Spotify的「COVID-19中心」（COVID-19 Hub），聽眾很容易就能利用相關資源，了解以統計數據為依據的事實，獲取全球科學家、醫師、學者和公共衛生當局共享的最新消息，還有可信的消息來源連結。

他還說，未來幾天將推出「打擊不實消息的新措施」。（譯者：劉文瑜/核稿：嚴思祺）1110131