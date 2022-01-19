生前拒打疫苗刻意接觸確診者 捷克歌手染疫病逝

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（中央社布拉格18日綜合外電報導）反對疫苗的捷克知名民謠歌手哈娜霍卡（Hana Horka）為取得能進入三溫暖和戲院的健康通行證，刻意讓自己感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病），日前不幸病逝。

法新社報導，捷克COVID-19病例激增，政府規定進入文化和體育場館、旅行、進入酒吧和餐館，都需要出示接種疫苗或近期染疫痊癒的證明。

哈娜霍卡的兒子瑞克（Jan Rek）昨天受訪時表示，他擔任Asonance樂團主唱的母親在16日過世，享年57歲。

瑞克告訴捷克廣播電台iRozhlas.cz，自己和父親都接種了疫苗，但在耶誕節前感染病毒，而母親自願將自己暴露在病毒中。

瑞克昨天表示：「她決定和我們照常生活，寧願染疫也不願接種疫苗。」

哈娜霍卡過世前兩天還在社群媒體上表示：「我活下來了…病情一度兇險。」「所以現在能去戲院、三溫暖、音樂會…還要趕緊出海旅行。」

瑞克將母親的死歸咎於當地一個反疫苗運動，他表示該運動領導人說服母親不要接種疫苗，因而「雙手沾滿鮮血」。

他說：「我完全知道是誰影響她…讓我難過的是，她寧願相信陌生人也不相信自己家人。這不僅是完完全全的假訊息而已，還有透過感染病毒來取得自然免疫和抗體的觀念。」

人口1070萬的捷克今天通報新增超過2萬人染疫。（譯者：陳怡君/核稿：李佩珊）1110119