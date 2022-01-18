喬科維奇不打疫苗澳網衛冕夢碎 各國未接種者限制措施一次看

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（中央社網站18日電）全球Omicron延燒，塞爾維亞球王喬科維奇因未接種COVID-19疫苗，遭澳洲政府撤銷簽證，只能搭機離境，無緣征戰本屆澳網。各國力拚疫苗接種率，對未接種者有哪些限制？政策又遇到什麼阻礙？

準備尋求第21座澳網冠軍的喬科維奇，2021年底獲澳洲當局以醫療理由豁免接種疫苗，引起輿論不滿，澳洲政府隨後在今年1月6日以「簽證問題」為由，拒絕讓已抵達墨爾本的喬科維奇入境。經過一連串訴訟，最後由澳洲移民部長霍克動用行政裁量權，取消喬科維奇的簽證，並稱此舉符合公眾利益。

喬科維奇為何不打疫苗

喬科維奇2020年4月說：「我不想只為了要旅行而被強迫接種。」他說如果施打疫苗是球員復賽的義務之一，將讓他陷入兩難。不過，他始終拒絕透露自己是否已接種疫苗。

當澳網主辦單位宣布參賽選手須完整接種疫苗，喬科維奇是否出賽引起全球關注。後來，他稱自己2021年12月確診，因此取得醫療豁免，可在不必證明接種疫苗的情況下參加澳網。不過澳洲最終決議撤銷他的簽證，喬科維奇離境前表示對裁決結果感到非常失望。

澳洲地方政府可強制民眾打疫苗

澳洲目前沒有全國性的疫苗強制接種，但地方政府可自行決定是否強制民眾打疫苗，並禁止未接種疫苗者上餐館或參加音樂會。例如維多利亞州2021年11月要求建築業勞工必須完整接種疫苗。這項強制令引發不滿，墨爾本許多民眾走上街頭抗議，有示威者把州政府比作納粹，反對這項命令。

多國禁止未打疫苗者進出公共場所

目前包括丹麥、德國、新加坡、南韓等國，都要求民眾在進入商場等公共場所前出示已完整接種疫苗的證明。法國16日批准疫苗通行證上路，民眾出入餐廳、咖啡廳、戲院及搭乘長途列車時，都必須出示疫苗證明，否則無法進入；巴黎及各大城市有數以千計反對疫苗的民眾走上街頭抗議。

法國國會16日批准政府所提的多項最新防疫措施，當中包括疫苗通行證。圖為去年12月17日法國民眾在國家自行車賽車場接種疫苗。（美聯社）

紐西蘭規範不打疫苗就不能工作

紐西蘭為提升疫苗覆蓋率，祭出「不打疫苗，沒有工作」政策，要求醫護人員、邊境管理人員、警察、教育工作者等特定職業必須完整接種疫苗。企業也可規定員工必須施打疫苗，若受雇者拒絕接種，雇主可要求他放無薪假甚至解職。這項疫苗強制接種令在紐西蘭各大城市引發數千人示威。

影片來源：Stuff

巴基斯坦地方政府切斷未接種者手機訊號

巴基斯坦在推廣疫苗上遇到挫敗。「華爾街日報」報導，巴基斯坦民眾不信任疫苗而拒絕接種，因此旁遮普省宣布沒打疫苗的人手機直接斷訊。喀拉蚩市祭出未施打疫苗者無法拿到駕照。白夏瓦市則規定，未打疫苗的民眾將無法獲得槍枝許可證、領取養老金等公共服務。

希臘、奧地利、加拿大魁北克省不打疫苗就罰錢

為了讓民眾接種疫苗，多國祭出「沒打疫苗就罰款」的措施。希臘自1月16日起強制60歲以上老人施打疫苗，未接種者每個月將面臨最高100歐元的罰款。奧地利通過新法，預計2月開始強制18歲以上成人接種疫苗，不打將被罰600歐元，拒繳最高可罰3600歐元。

加拿大魁北克省計畫向未接種疫苗的人課徵「健康稅」，然而，魁北克保守黨黨魁杜海默（Eric Duhaime）譴責這項措施，他說徵收「健康稅」只會分裂魁北克人。目前，魁北克省禁止未接種疫苗者進入販賣酒、大麻等非必需品商店。

美國聯邦政府與地方、法院不同調

美國總統拜登2021年9月推動強制施打疫苗的命令，要求100人以上企業員工須施打COVID-19疫苗，或每週進行篩檢。不過，德州州長艾波特（Greg Abbott）10月簽署行政命令，全面禁止德州各級企業以任何理由要求員工接種疫苗。

幾乎所有共和黨執政的州都提出訴訟，反制拜登的措施。1月13日美國最高法院否決拜登的強制疫苗接種令，僅允許政府要求領取聯邦資金之機構的醫護工作人員須施打疫苗。拜登對此表達失望，但仍呼籲企業執行接種計畫，以保護員工、客戶與社區。

防疫自由難兩全

愈來愈多國對不打疫苗的民眾祭出限制措施，反彈隨之而來。歐洲公民自由聯盟2021年提出警告，針對未接種疫苗者採行限制措施，可能「加劇現有的不平等」。部分未接種疫苗者埋怨遭到歧視，有些人甚至將他們所受待遇與二戰期間歐洲猶太人遭到的迫害相提並論。如何在防疫與民眾反彈間取得平衡，對民主國家是一大考驗。（編輯：林傑立、趙敏雅）1110118